    Santiago Giménez

    Santiago Gimenez confirma que se queda en el Milán

    El delantero publicó un mensaje confirmando la noticia que sorprendió a los aficionados.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Se acaba la novela! ya se conoce el futuro de Santi Gimenez

    El futuro de Santiago Gimenez parecía dar un giro luego de varias versiones que colocaban al delantero mexicano fuera del Milán, pero la novela terminó y se mantendrá con el equipo rossonero.

    Fue a través de redes sociales donde el futbolista confirmó que se quedaría con el Milán al publicar un par de corazones rojinegros.

    De igual forma la agente de Santi Gimenez, Rafaela Pimenta publicó un mensaje en Instagram donde indicó con la frase ‘Sará perché tifiamo', que el mexicano permanecería en la escuadra Rossonori que el mismo ‘bebote’ compartió en su perfil.

    Toda la novela de la salida de Santiago Gimenez del Milán comenzó hace unos días cuando se mencionó que la directiva haría un intercambio con la Roma por el ucraniano Artem Dovbyk, incluso se había dado a conocer que el delantero ya había aceptado el intercambio.

    El atacante mexicano llegó a Milán en el pasado mercado invernal y ha sumado seis anotaciones con el equipo, y en la presente temporada no ha podido perforar las redes.

    Por el momento Santiago Giménez se integró a la concentración de la Selección Mexicana para los partidos amistosos ante Japón y Corea del Sur como parte de la fecha FIFA.

