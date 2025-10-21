Dentro del futbol, a todos los niveles, se da mucho que, cuando llegue un nuevo jugador, por reconocido o bueno que este sea, se le hace una novatada y no precisamente para hacerlo sentir mal, sino a manera de bienvenida.

Esta tradición no es ajena en el futbol italiano, especialmente en la Serie A del Calcio, donde constantemente se da la llegada de nuevos jugadores de otras ligas y de otros países, a quienes normalmente de les deja saber a dónde llegaron.

Pero en el AC Milan se dio una llegada de un jugador, que a pesar del equipo, impone con su trayectoria y jerarquía al momento de pararse en el campo de juego o en el de entrenamiento, Luka Modric, a quien nadie se atrevió a decirle algo al respecto.

Y es que, según cuenta el delantero mexicano del cuadro rossonero Santi Giménez, quien recientemente fue festejado por su actuación, la novatada en este conjunto italiano es ponerlos a cantar una canción, a lo que el croata buscó una manera de eludir tal acto.