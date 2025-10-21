    Milan

    Santi Gimenez confiesa la novatada a Luka Modric al llegar al Milan

    El delantero mexicano del AC Milan cuenta el gesto del croata para evitar la novatada ante su nuevo equipo.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Santi Gimenez narra la novatada a Luka Modric

    Dentro del futbol, a todos los niveles, se da mucho que, cuando llegue un nuevo jugador, por reconocido o bueno que este sea, se le hace una novatada y no precisamente para hacerlo sentir mal, sino a manera de bienvenida.

    Esta tradición no es ajena en el futbol italiano, especialmente en la Serie A del Calcio, donde constantemente se da la llegada de nuevos jugadores de otras ligas y de otros países, a quienes normalmente de les deja saber a dónde llegaron.

    PUBLICIDAD

    Pero en el AC Milan se dio una llegada de un jugador, que a pesar del equipo, impone con su trayectoria y jerarquía al momento de pararse en el campo de juego o en el de entrenamiento, Luka Modric, a quien nadie se atrevió a decirle algo al respecto.

    Y es que, según cuenta el delantero mexicano del cuadro rossonero Santi Giménez, quien recientemente fue festejado por su actuación, la novatada en este conjunto italiano es ponerlos a cantar una canción, a lo que el croata buscó una manera de eludir tal acto.

    Ante esto, Modric, quien ha hecho buena pareja con el mexicano, para evitar demostrar sus cualidades en el arte del canto, decidió hacerles una demostración de afecto a sus nuevos compañeros, a los que les colocó a cada uno, en su casillero, la última versión del IPhone y, con esto, logró su cometido.

    Más sobre Serie A

    1 min
    Afición de Milan se rinde ante Santiago Gimenez tras conseguir el liderato de Serie A

    Afición de Milan se rinde ante Santiago Gimenez tras conseguir el liderato de Serie A

    1 min
    Santiago Gimenez provoca triunfo de Milan vs. Fiorentina y liderato en Italia

    Santiago Gimenez provoca triunfo de Milan vs. Fiorentina y liderato en Italia

    1 min
    Santiago Gimenez sorprende con nuevo rol en el AC Milan

    Santiago Gimenez sorprende con nuevo rol en el AC Milan

    1 min
    Histórica figura del Milan reconoce el impacto de Santi Gimenez

    Histórica figura del Milan reconoce el impacto de Santi Gimenez

    1 min
    Santi Gimenez genera penal en empate sin goles entre Milan y Juventus

    Santi Gimenez genera penal en empate sin goles entre Milan y Juventus

    Relacionados:
    MilanSantiago Giménez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD