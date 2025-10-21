Santi Gimenez confiesa la novatada a Luka Modric al llegar al Milan
El delantero mexicano del AC Milan cuenta el gesto del croata para evitar la novatada ante su nuevo equipo.
Dentro del futbol, a todos los niveles, se da mucho que, cuando llegue un nuevo jugador, por reconocido o bueno que este sea, se le hace una novatada y no precisamente para hacerlo sentir mal, sino a manera de bienvenida.
Esta tradición no es ajena en el futbol italiano, especialmente en la Serie A del Calcio, donde constantemente se da la llegada de nuevos jugadores de otras ligas y de otros países, a quienes normalmente de les deja saber a dónde llegaron.
Pero en el AC Milan se dio una llegada de un jugador, que a pesar del equipo, impone con su trayectoria y jerarquía al momento de pararse en el campo de juego o en el de entrenamiento, Luka Modric, a quien nadie se atrevió a decirle algo al respecto.
Y es que, según cuenta el delantero mexicano del cuadro rossonero Santi Giménez, quien recientemente fue festejado por su actuación, la novatada en este conjunto italiano es ponerlos a cantar una canción, a lo que el croata buscó una manera de eludir tal acto.
Ante esto, Modric, quien ha hecho buena pareja con el mexicano, para evitar demostrar sus cualidades en el arte del canto, decidió hacerles una demostración de afecto a sus nuevos compañeros, a los que les colocó a cada uno, en su casillero, la última versión del IPhone y, con esto, logró su cometido.