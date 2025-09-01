    Mundial 2026

    Santiago Gimenez y Raúl Jiménez se unen a la Selección Mexicana

    En medio de la incertidumbre sobre su futuro en el futbol europeo, Santi Gimenez se convierte en uno de los primeros en unirse a la convocatoria de la Selección Mexicana.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Santi y Raúl llegan a la concentración del Tri

    Con un mar de aparentes dudas sobre su futuro en el futbol europeo, Santi Giménez arribó a la concentración de la Selección Mexicana, a lado de Raúl Jiménez, de cara a la fecha FIFA de este mes de septiembre.

    A su llegada a la ciudad de Oakland, Estados Unidos, los reflectores se centraron en el llamado "Bebote", quien al parecer en unas cuantas horas estaría dejando al Milan para enrolarse en las filas de La Roma de Italia.

    Al jugador se le pudo ver con una cara de incertidumbre, debido a la noche de dudas que le espera sobre su futuro en el Calcio italiano, donde todo apunta a que al término de la mini gira de la Selección Mexicana estaría estrenando equipo.

    La mayoría del plantel comandado por Javier 'Vasco' Aguirre llegó más tarde al hotel de concentración de cara a los duelos ante Japón y Corea del Sur en esta Fecha FIFA y el resto de los jugadores que arriban del Viejo Continente lo harán este lunes.


    Con información de Gibrán Araige


