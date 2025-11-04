    Santiago Giménez

    Santiago Gimenez tendría ultimátum en Milan para 2026 tras sequía de goles

    El delantero mexicano solo acumula un gol con los italianos en la temporada.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Ponen fecha de caducidad a Santi Gimenez con el Milan

    El cierre del 2025 para Santiago Gimenez no pinta del todo bien con el Milan y para el mercado de invierno su futuro podría estar en otro club.

    De acuerdo con medios en Italia, el delantero mexicano tiene una especie de ultimátum para demostrar su valía al club rossonero de aquí al inicio del mercardo de transferencias de invierno en el futbol europeo.

    

    El reconocido medio La Gazzetta dello Sport reveló que el Milan ya tiene en la mira a cuatro candidatos en la delantera como 'plan b' en caso de que Santi Gimenez extienda su sequía de goles.

    Cabe resaltar que la ventana de fichajes inicia el 2 de enero de 2026, por lo que Santi tendría seis jornadas en la Serie A para convencer a la directiva y al cuerpo técnico encabezado por Massimiliano Allegri.

    Los cuatro delanteros que el Milan tendrían en la mira para 2026 son: Artem Dovbyk, de la Roma; Joshua Zirkzee (Manchester United); el argentino, Joaquín Panichelli (Estrasburgo) y Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt).

    Santi Gimenez solo suma un gol en el actual torneo y aunque ha dado asistencias y lucido mejor en conjunto que en sus individualidades, el mexicano no ha rendido como se esperaba, además se encuentra lesionado y no vio minutos en el reciente compromiso de Serie A.

    Relacionados:
    Santiago GiménezMilanFutbol

