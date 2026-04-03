Mexicanos en el Exterior Santi Gimenez opina quién es el mejor de la historia y deja mensaje de fuerza El jugador mexicano confía en que el conjunto 'Rossoneri' vuelva a la UEFA Champions League "donde pertenece".

Video ¿El mejor de la historia? Santi Gimenez deja fuerte mensaje tras su regreso al Milan

Santiago Gimenez, delantero del AC Milan, justo en la previa de enfrentar al Napoli en la Serie A, reveló que, a su parecer, Diego Maradona es el "más grande de todos los tiempos".

En entrevista con el Milan, Gimenez señaló que el Milan tendrá una prueba muy complicada en su duelo ante uno de los conjuntos más fuertes dentro del futbol italiano.

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"A veces hago bromas con el cuerpo técnico, bromeando, hemos hecho una gran temporada, y estos partidos que quedan son como Finales para nosotros. Napoli es un gran equipo, una gran afición, pero sabes también que ahí estuvo el más grande de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, y todo lo que eso involucra en Napoli es importante y eso genera pasión para el futbolista que pisa la cancha", dijo.

Santi Gimenez además dejó un mensaje especial y fuerte dentro del conjunto 'Rossoneri' que permea ahora después de que regresara de su lesión y prometió devolver en el campo el apoyo que ha recibido a lo largo de los últimos meses.