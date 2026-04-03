    Mexicanos en el Exterior

    Santi Gimenez opina quién es el mejor de la historia y deja mensaje de fuerza

    El jugador mexicano confía en que el conjunto 'Rossoneri' vuelva a la UEFA Champions League "donde pertenece".

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿El mejor de la historia? Santi Gimenez deja fuerte mensaje tras su regreso al Milan

    Santiago Gimenez, delantero del AC Milan, justo en la previa de enfrentar al Napoli en la Serie A, reveló que, a su parecer, Diego Maradona es el "más grande de todos los tiempos".

    Más sobre Mexicanos en el Exterior

    Allegri anuncia convocatoria de Santiago Gimenez en Milan después de cinco meses
    1 mins

    Allegri anuncia convocatoria de Santiago Gimenez en Milan después de cinco meses

    Serie A
    Santiago Gimenez vuelve a entrenar con Milan de cara al Mundial 2026
    1 mins

    Santiago Gimenez vuelve a entrenar con Milan de cara al Mundial 2026

    Serie A
    Johan Vásquez tiene una actuación destacada en el partido ante la Roma en la Serie A
    1 mins

    Johan Vásquez tiene una actuación destacada en el partido ante la Roma en la Serie A

    Serie A
    Santiago Gimenez deja atrás su lesión y regresa a los trabajos con Milan
    1 mins

    Santiago Gimenez deja atrás su lesión y regresa a los trabajos con Milan

    Serie A
    Santiago Gimenez podría volver con Milan para el Derbi ante Inter
    1 mins

    Santiago Gimenez podría volver con Milan para el Derbi ante Inter

    Serie A
    Santiago Gimenez hará nuevas pruebas médicas en busca de volver a jugar
    1 mins

    Santiago Gimenez hará nuevas pruebas médicas en busca de volver a jugar

    Serie A
    Johan Vásquez se vuelve una muralla y el Genoa respira en Italia
    1 mins

    Johan Vásquez se vuelve una muralla y el Genoa respira en Italia

    Serie A
    Johan Vásquez juega, pero el Genoa compromete su situación en la Serie A de Italia
    1 mins

    Johan Vásquez juega, pero el Genoa compromete su situación en la Serie A de Italia

    Serie A
    Santiago Gimenez lanza misterioso mensaje en sus redes sociales
    1 mins

    Santiago Gimenez lanza misterioso mensaje en sus redes sociales

    Serie A
    Johan Vásquez sufre derrota de último minuto y el Genoa 'coquetea' con descenso
    1 mins

    Johan Vásquez sufre derrota de último minuto y el Genoa 'coquetea' con descenso

    Serie A

    En entrevista con el Milan, Gimenez señaló que el Milan tendrá una prueba muy complicada en su duelo ante uno de los conjuntos más fuertes dentro del futbol italiano.

    PUBLICIDAD

    "A veces hago bromas con el cuerpo técnico, bromeando, hemos hecho una gran temporada, y estos partidos que quedan son como Finales para nosotros. Napoli es un gran equipo, una gran afición, pero sabes también que ahí estuvo el más grande de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, y todo lo que eso involucra en Napoli es importante y eso genera pasión para el futbolista que pisa la cancha", dijo.

    Santi Gimenez además dejó un mensaje especial y fuerte dentro del conjunto 'Rossoneri' que permea ahora después de que regresara de su lesión y prometió devolver en el campo el apoyo que ha recibido a lo largo de los últimos meses.

    "No es el mismo Santi, es uno con más hambre y mejor, le agradezco al cuerpo técnico, al cuerpo médico que estuvo conmigo, quiero regresar el amor que me han dado en el campo que es lo más importante. Cuando decidí operarme, mi familia vino de México y eso me ayudó mucho", concluyó.

    Relacionados:
    Mexicanos en el ExteriorSantiago GiménezMilan

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX