Milan Con Santiago Gimenez, Milan pierde ante Napoli y complica sus aspiraciones al título El delantero mexicano jugó su segundo partido desde que regresó de su lesión de cara al Mundial 2026.

Video Santi Gimenez juega en derrota del Milan ante Napoli: ¿se esfuma el titulo?

Santiago Gimenez vio actividad con el Milan tras la fecha FIFA de marzo en la derrota del club rossonero por 1-0 ante el Napoli en la Jornada 31 de la Serie A.

El delantero mexicano jugó 26 minutos del encuentro que se disputó en el Estadio Diego Armando Maradona y que ganó el Napoli con gol de Matteo Politano al minuto 79.

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Es el segundo partido que juega Santi Gimenez desde que regresó de su lesión en el tobillo derecho que le hizo estar fuera de las canchas por cinco meses.

De esta manera, el delantero de la Selección Mexicana continúa con su recuperación de nivel y forma física de cara al Mundial 2026 que inicia en dos meses.

La mala noticia para el Milan es que, con su derrota de este día, prácticamente se despide de la oportunidad por luchar el título de la Serie A.

El conjunto rossonero de Massimiliano Allegri descendió a la tercera posición con 63 puntos, mientras que Napoli llegó a 65 unidades y escaló al segundo lugar de la tabla.

Con siete fechas por disputar, el Inter de Milán lidera la competencia tras haber llegado a 72 puntos con su goleada por 5-2 sobre la Roma este fin de semana.

El próximo partido del Milan y de Santiago Gimenez será el próximo sábado 11 de abril contra Udinese en San Siro.