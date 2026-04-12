Genoa Johan Vásquez ayuda a detener pelea durante el Genoa vs. Sassuolo de Serie A El mexicano intentó calmar los ánimos en los futbolistas que tuvieron una fuerte discusión de camino al vestidor.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Johan Vásquez interviene en pelea de jugadores de Genoa y Sassuolo

El mexicano Johan Vásquez se toma en serio su papel de capitán con el Genoa de la Serie A, pues no solo refleja su carácter dentro de la cancha, sino también fuera como ocurrió al final del primer tiempo del juego ante Sassuolo donde Domenico Berardi y el islandés Ellertsson protagonizaron una fuerte discusión en el túnel.

Los equipos se dispusieron a salir del campo para el descanso cuando en el túnel los jugadores antes mencionados comenzaron una fuerte discusión que casi llega a los golpes. En un video que se ha vuelto viral en redes sociales se pudo apreciar el momento en el que Johan hace lo posible por separar a los futbolistas y evitar que el hecho pasara a mayores.

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Al final incluso se ve al mexicano dando una palmada a Berardi. Aunque todo se calmó, la acción no escapó al juicio del árbitro quien expulsó a los inmiscuidos en la pelea y para la segunda mitad los dos equipos tuvieron que jugar con diez futbolistas.

El motivo de la discusión habría sido la última acción antes del descanso en donde Berardi habría hecho una dura entrada sobre Sabelli, cuya molestia se extendió hasta antes de llegar al vestuario.

JOHAN VÁSQUEZ TIENE INCREÍBLE GESTO CON COMPAÑERO

El Genoa derrotó 2-1 al Sassuolo en un juego caótico en donde ambos equipos acabaron con diez hombres. Malinovskyi abrió el marcador para el equipo del mexicano al minuto 18 y se vieron alcanzados en el 57 cuando Kone empató el juego.

En la segunda parte y a punto de terminar el partido Ekuban apareció para anotar el tanto que les dio la victoria. En el festejo destacó el gesto de Johan Vásquez quien señaló a Junior Messias, autor de la asistencia del gol, para que la afición lo reconociera por su buena contribución.