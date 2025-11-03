Santiago Gimenez siempre ha sido un jugador que lejos de su actuar en la cancha, en los vestidores ha sabido darse a querer y en su actual club, el AC Milan, no ha sido la excepción, como lo expresó su excompañero Kyle Walker en una entrevista.

" Una persona fantástica, muy amable, se integró perfectamente con todos".

A pesar de que el defensa británico solamente estuvo seis meses a lado del mexicano, destaca el gran esfuerzo que hace para alcanzar su máximo nivel con los Rossoneri.

Cuando llegó al Milan trabajó demasiado y las cosas no le salieron como en el Feyenoord. Este año ha empezado bien, el equipo ha empezado bien y están donde querían estar. Se lo merece porque ha estado trabajando duro, si continúa así estoy seguro de que volveremos a ver al Giménez que era en el Feyenoord. No me cabe la menor duda".

Incluso, Kyle Walker comparó a Santi Gimenez con Julián Álvarez, delantero argentino que terminó como uno de los goleadores del Mundial de Qatar 2022, ya que considera son de un estilo similar.