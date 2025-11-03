Kyle Walker asegura Santiago Gimenez logrará su mejor versión con el AC Milan
El excompañero del delantero mexicano se muestra seguro de que muy pronto alcanzará el nivel que tenía en el Feyenoord.
Santiago Gimenez siempre ha sido un jugador que lejos de su actuar en la cancha, en los vestidores ha sabido darse a querer y en su actual club, el AC Milan, no ha sido la excepción, como lo expresó su excompañero Kyle Walker en una entrevista.
" Una persona fantástica, muy amable, se integró perfectamente con todos".
A pesar de que el defensa británico solamente estuvo seis meses a lado del mexicano, destaca el gran esfuerzo que hace para alcanzar su máximo nivel con los Rossoneri.
Cuando llegó al Milan trabajó demasiado y las cosas no le salieron como en el Feyenoord. Este año ha empezado bien, el equipo ha empezado bien y están donde querían estar. Se lo merece porque ha estado trabajando duro, si continúa así estoy seguro de que volveremos a ver al Giménez que era en el Feyenoord. No me cabe la menor duda".
Incluso, Kyle Walker comparó a Santi Gimenez con Julián Álvarez, delantero argentino que terminó como uno de los goleadores del Mundial de Qatar 2022, ya que considera son de un estilo similar.
"No diría que lo identifico con un jugador en particular. Creo que es muy similar a Julián Álvarez en su estilo de juego. No es un centro-delantero puro, pero tiene la habilidad técnica para crear magia en cualquier momento. Es un jugador incansable. Está dispuesto a correr por el equipo y a arriesgarse por el bien del equipo. Creo que eso es muy importante en un equipo, porque muchos delanteros apenas tocan el balón, marcan un gol, se van corriendo y lo celebran".