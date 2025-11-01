El Genoa de Johan Vásquez anuncia el cese de su entrenador

Video El Genoa toma drástica decisión sobre el futuro de Johan Vásquez

El Genoa atraviesa días convulsos en la Serie A, pues el club italiano anunció la destitución de Patrick Vieira como entrenador del primer equipo, tras un arranque de temporada que mantiene al conjunto genovés en la zona baja de la clasificación.

" El Genoa CFC anuncia que Patrick Vieira ya no es el entrenador del Primer Equipo", comunicó brevemente la institución a través de sus redes sociales. En nueve jornadas disputadas, el equipo apenas ha sumado tres empates y sufrió seis derrotas, cifras que precipitaron la decisión.

La salida del técnico francés afecta directamente al mexicano Johan Vásquez, uno de los jugadores más constantes del plantel. Vieira le había otorgado plena confianza, consolidándolo como titular y referente en el vestuario.

Con la llegada de un nuevo cuerpo técnico, el defensor deberá adaptarse nuevamente para conservar su lugar como uno de los líderes del plantel.

Pocas horas después del anuncio de la salida de Vieira, el club confirmó al uruguayo Diego López como su reemplazante.