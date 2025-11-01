    Johan Vásquez

    El Genoa de Johan Vásquez anuncia el cese de su entrenador

    La salida del entrenador francés Patrick Vieira deja en incertidumbre el rol del defensor mexicano.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video El Genoa toma drástica decisión sobre el futuro de Johan Vásquez

    El Genoa atraviesa días convulsos en la Serie A, pues el club italiano anunció la destitución de Patrick Vieira como entrenador del primer equipo, tras un arranque de temporada que mantiene al conjunto genovés en la zona baja de la clasificación.

    " El Genoa CFC anuncia que Patrick Vieira ya no es el entrenador del Primer Equipo", comunicó brevemente la institución a través de sus redes sociales. En nueve jornadas disputadas, el equipo apenas ha sumado tres empates y sufrió seis derrotas, cifras que precipitaron la decisión.

    PUBLICIDAD

    La salida del técnico francés afecta directamente al mexicano Johan Vásquez, uno de los jugadores más constantes del plantel. Vieira le había otorgado plena confianza, consolidándolo como titular y referente en el vestuario.

    Con la llegada de un nuevo cuerpo técnico, el defensor deberá adaptarse nuevamente para conservar su lugar como uno de los líderes del plantel.

    Pocas horas después del anuncio de la salida de Vieira, el club confirmó al uruguayo Diego López como su reemplazante.

    " El Genoa CFC anuncia que ha confiado la responsabilidad de Director de Futbol a Diego López", indicó el comunicado. El entrenador uruguayo, con pasado en el futbol italiano, buscará reanimar a un plantel golpeado y revertir la situación desde su debut este lunes ante Sassuolo, por la Jornada 10 de la Serie A.

    Más sobre Serie A

    2 min
    Piden en Italia que Santiago Gimenez vaya a la banca ante falta de gol

    Piden en Italia que Santiago Gimenez vaya a la banca ante falta de gol

    1 min
    Santi Gimenez sale lesionado del partido entre Atalanta y Milan de Serie A

    Santi Gimenez sale lesionado del partido entre Atalanta y Milan de Serie A

    1 min
    Portero del Inter de Milán causa la muerte de un anciano en trágico accidente

    Portero del Inter de Milán causa la muerte de un anciano en trágico accidente

    1 min
    Técnico del Milan defiende a Santiago Gimenez con brutal declaración

    Técnico del Milan defiende a Santiago Gimenez con brutal declaración

    1 min
    Santi Gimenez confiesa la novatada a Luka Modric al llegar al Milan

    Santi Gimenez confiesa la novatada a Luka Modric al llegar al Milan

    Relacionados:
    Johan VásquezPatrick VieiraDiego López

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX