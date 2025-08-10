Luka Modric tiene un agridulce debut con el Milan

El croata Luka Modric tuvo su estreno con la camiseta del Milan este domingo, en un amistoso de pretemporada ante el Chelsea disputado en Stamford Bridge, que terminó con derrota rossonera por 4-1.

El experimentado centrocampista, fichado este verano procedente del Real Madrid, saltó al campo en la segunda mitad con el dorsal 14, reemplazando al italiano Samuele Ricci en el mediocampo.

Modric ingresó cuando el marcador ya estaba 2-0 a favor del vigente campeón del Mundial de Clubes, tras un gol en propia meta del rumano Andrei Coubis y una definición del brasileño Joao Pedro en apenas ocho minutos.

El panorama se complicó aún más para el Milan en el minuto 18, cuando Coubis fue expulsado, dejando a su equipo con diez jugadores.

En la segunda parte, el inglés Liam Delap amplió la ventaja con un doblete, mientras que el francés Youssouf Fofana firmó el único tanto milanista para el 4-1 definitivo.

Modric, quien no disputó minutos en el amistoso previo ante el Leeds donde marcó el mexicano Santi Gimenez, apunta ahora a su debut oficial el próximo domingo 17 de agosto, en la Copa Italia frente al Bari, primer compromiso oficial de la temporada para el conjunto milanista.