    Mexicanos en el Exterior

    Sale a la luz lo que Zlatan Ibrahimovic hizo por Santi Gimenez para que se quedara en el Milan

    El legendario atacante sueco tuvo un gesto importante y por ello, el futuro del 'Bebote' se aclaró con los 'Rossoneri'.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video No es broma: este fue el increíble gesto de Zlatan con Santi Gimenez

    Zlatan Ibrahimovic, legendario delantero sueco y actual asesor deportivo del AC Milan, fue clave para que Santi Gimenez permaneciera en el conjunto lombardo.

    Según reveló el periodista Antonio Vitiello, cercano a la escuadra 'rossoneri', el Milan retuvo a Santiago Gimenez en este mercado veraniego después de que el propio Zlatan abogara por su permanencia.

    Ibrahimovic habría convencido en primera instancia al propio 'Bebote' para que no se marchara a la Roma, equipo que mostró un fuerte interés por contratar al mexicano, al menos a préstamo en la ventana de transferencias que recién concluyó.

    El referido periodista señaló que Zlatan convenció también a Massimilliano Allegri, director técnico de los lombardos, para que el mexicano permaneciera en el Milan, además de que también pidió a la directiva retener a Santiago Gimenez.

    El sueco logró convencer a todas las partes ya que tiene confianza plena en el atacante mexicano y, de hecho, el propio Ibra fue clave para la contratación del 'Bebote' por el Milan, procedente del Feyenoord.

    Si bien Ibrahimovic está convencido que Santi Gimenez puede ser un elemento clave en el ataque 'rossoneri', lo cierto es que el 'Bebote' ha recibido muchas críticas por prensa y afición desde su llegada al futbol italiano.

    Mexicanos en el ExteriorMilanSantiago Giménez

