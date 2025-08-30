    Mexicanos en el Exterior

    Milan abre chance de que Santi Gimenez se quede, pero no es tan fácil

    El 'Bebote' está por vivir horas y días cruciales para definir su futuro en el futbol europeo.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video No todo está 'perdido': esta es la posibilidad para que Santi se quede en el Milan

    Santi Gimenez, delantero mexicano del AC Milan, tiene un panorama incierto dentro del futbol europeo, todo después de que surgiera la posibilidad de emigrar a la Roma.

    De hecho, el 'Bebote' tiene la chance de ir al conjunto de la 'Loba' en un intercambio con Artem Dovbyk, delantero ucraniano actualmente en la Roma, si bien no está en planes del conjunto capitalino para este temporada.

    Gianluca Di Marzio, periodista de Sky Sport respecializado en fichajes, reveló que el Milan sí está interesado en contratar a Dovbyk, aunque intentará en primera instancia ficharlo sin que exista un intercamio con Santi Gimenez de por medio.

    La operación luce algo complicada, según explica el propio periodista, ya que la Roma necesita un sustituto para Dovbyk de forma inmediata y se esperaba que Santi Gimenez pudiera cumplir ese rol.

    Hasta el momento, la directiva del conjunto 'Rossoneri' trabaja en lo que podría ser esta operación que, en caso de concretarse sin intercambio, de todas formas significaría una competencia importante para el 'Bebote' dentro del equipo dirigido por Massimiliano Allegri.

