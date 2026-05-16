Santiago Giménez Santiago Giménez tendría su última oportunidad con Milan en el duelo ante Genoa Giménez se medirá en un duelo directo ante Johan Vásquez; ambos seleccionados mexicanos que podrían estar en el Mundial 2026.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Santiago Giménez se perfila para ser titular con Milan ante Genoa

El futuro de Santiago Giménez con el Milan podría definirse en las próximas semanas o incluso en horas, ya que todo parece indicar que el delantero mexicano podría arrancar entre los titulares para el duelo de este domingo ante el Genoa.

Luego de un semestre con altibajos y una adaptación más complicada de lo esperado en el futbol italiano, el delantero mexicano estaría ante una de sus últimas oportunidades para convencer al cuerpo técnico de mantenerse dentro del proyecto para la siguiente temporada.

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Santiago Giménez ante una última oportunidad con Milan

Massimiliano Allegri, técnico del Milan, no quiso detallar mucho sobre los 11 que abrirían el duelo de la penúltima jornada en la Serie A, pero cuando se le cuestionó sobre el mexicano dejó ver la posibilidad de darle minutos con un simple “lo evaluaré mañana”.

No obstante, Gazzetta dello Sport, uno de los medios deportivos más importantes de Italia, reveló que Santiago Giménez sería el acompañante de Nkunku en la delantera.

¿Cómo ha sido la temporada de Santiago?

La campaña 2026-27 del mexicano ha sido bastante discreta, ya que acumula solo 788 minutos en 14 partidos; sin embargo, hay que recordar que pasó varios meses fuera de actividad por una lesión en el tobillo.

Habrá duelo de mexicanos en la Serie A

El choque entre Milan y Genoa también representa un duelo directo entre mexicanos. Por un lado estará Johan Vásquez y por el otro Santiago Giménez. Ambos elementos lucen como amplios favoritos para formar parte de la lista final de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.