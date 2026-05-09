Milan Santiago Giménez ante la oportunidad de terminar con un año sin gol El delantero mexicano necesita volver a encontrar el gol para ser tomado en cuentra con el Tri.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Santiago Giménez podría romper sequía goleadora ante Atalanta

Santiago Giménez tendrá este domingo una nueva oportunidad para reencontrarse con el gol en la Serie A, cuando Milan visite al Atalanta en un duelo clave del campeonato italiano.

El delantero mexicano llega con una larga sequía goleadora en liga, misma que ya alcanzó los 365 días sin poder marcar en el futbol italiano.

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¿Cuándo fue el último gol de Santiago Giménez en Serie A?

Este sábado 9 de mayo se cumple exactamente un año desde la última anotación de Santi en la Serie A. Su más reciente gol llegó el 9 de mayo de 2025, cuando Milan derrotó 3-1 al Bolonia 1909 en un partido donde el atacante mexicano logró hacerse presente en el marcador y parecía consolidarse en el ataque rossonero.

Sin embargo, desde aquella noche, el exjugador de Cruz Azul y Feyenoord no ha podido volver a celebrar un gol en la liga italiana.

¿Qué ha provocado la sequía de Santiago Giménez?

Lesiones, cambios de entrenador y la irregularidad colectiva del Milan han influido en el complicado momento que atraviesa el delantero mexicano, quien también ha perdido protagonismo.