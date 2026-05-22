México 2026 Santiago Gimenez no aparece en la presentación de la playera del AC Milan El delantero mexicano dio like a una publicación del cuadro rossonero de la que no formó parte de cara al próximo ciclo.

Video Duro golpe del Milan a Santi Giménez a días de conocer la lista del Mundial

La continuidad de Santiago Gimenez en el AC Milan se encuentra en duda de cara a la próxima temporada y pudiera cambiar de aires toda vez que concluya el Mundial 2026 en el que participará con la Selección Mexicana.

Su bajo rendimiento goleador con el conjunto rossonero hizo que se ganara cierta animadversión por parte de los seguidores del equipo pese al constante respaldo del director técnico Massimiliano Allegri.

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Chaquito ha jugado 17 partidos esta campaña con AC Milan, 15 del Calcio y dos de la Coppa Italia, en ésta es donde hizo el único gol del año futbolístico con el club rossonero, números que no le favorecen como delantero.

Fue la segunda temporada de Santiago Gimenez con AC Milan después de su exitoso paso por Feyenoord; su salida puede darse este verano tras el Mundial 2026 y con opción a militar en la Premier League.

SANTIAGO GIMENEZ REACCIONA A PUBLICACIÓN DEL AC MILAN

AC Milan presentó en sus redes sociales la nueva playera para la siguiente temporada de la cual encabeza Luka Modric y donde también está el seleccionado por Estados Unidos, Christian Pulisic, mas no el mexicano Santi Gimenez.

Sin embargo, en la publicación del AC Milan en la cuenta oficial de Instagram, Santiago Gimenez reaccionó con un like, con lo que calma un poco las versiones de una posible salida del equipo en este mercado de fichajes a espera de escuchar ofertas de otros equipos o ligas.

Santiago Gimenez y AC Milan aún tienen que jugar un partido para concluir la Serie A 2025-2026, será en casa frente al Cagliari y con la posibilidad matemática de acabar segundo en la clasificación o si pierde puede caer y abandonar puestos de UEFA Champions League.