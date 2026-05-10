Milan Milan cae en casa ante el Atalanta, mantiene puestos europeos Los Rossoneri cayeron ante el Atalanta por 3-2 en un juego que tuvo un cierre de alarido.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Primera titularidad de Santi Gimenez en 2026

AC Milan recibió al Atalanta en la Jornada 36 de la Serie A de Italia, donde los Rossoneri estaban obligados a ganar para seguir en la pelea por los puestos europeos para la siguiente temporada.

La buena noticia para México fue que Santiago Gimenez fue titular, Massimiliano Allegri le dio 58 minutos de partido en donde pudo hacer poco en ofensiva, solo disparó al arco en dos ocasiones.

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Gimenez tuvo su primera titularidad de este 2026, la última fue justamente el 28 de octubre del 2025 ante el Atalanta que el mexicano tuvo su último inicio, ese encuentro terminó con empate 1-1 y Santi fue sustituido al minuto 62.

Este juego fue todo para el cuadro del Atalanta, el marcador lo abrió Ederson al minuto 7 del juego, Davide Zappacosta puso el segundo a los 29 y Giacomo Raspadori cerró el marcador a los 51 del segundo tiempo.

Milan reaccionó al final del encuentro Strahinja Pavlović anotó primero y después de penalti lo hizo Christopher Nkunku acercaron en la pizarra a los locales.