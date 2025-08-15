Video La sorpresiva decisión de Genoa con Johan Vásquez en el inicio de campaña

El defensa Johan Vásquez vive su quinta temporada en el Calcio y la cuarta con el Genoa, luego de que estuviera un año a préstamo con el Cremonese.

Dos descensos en su carrera en el futbol de Europa han servido como experiencia más allá de ser visto como un fracaso; sin embargo, siempre ha jugado en la Serie A y no ha participado en ningún momento en la Serie B o Segunda División de Italia.

Ahora, jugará su tercera temporada consecutiva con el Genoa en la Serie A en busca de conservar la máxima categoría y luego de que en la campaña pasada acabara a media tabla, lejos de la zona de descenso, un logro para su escuadra.

GENOA RECONOCE LA PERSEVERANCIA Y CALIDAD DE JOHAN VÁSQUEZ

Con el Mundial 2026 muy cerca, Johan Vásquez busca continuidad en su escuadra acompañada de buenas actuaciones para seguir bajo la consideración de Javier Aguirre en la Selección Mexicana de cara a la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

Ahora, en su primer partido de la temporada 2025-2026 con el Genoa, Johan Vásquez saltó a la cancha no sólo como titular, sino como capitán del equipo en el triunfo por 3-0 sobre LR Vicenza en la Coppa Italia.

La capitanía es la primera que tiene al arranque de una campaña y con el francés campeón del mundo Patrick Vieira como director técnico del conjunto genovés.

Genoa avanzó a la siguiente ronda de la Coppa Italia donde se medirá frente al Empoli, pero antes jugará en la Serie A, pues su siguiente partido es ante Lecce en la primera fecha el sábado 23 de agosto.