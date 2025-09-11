Video Genoa sorprende a todo mundo con esta decisión sobre Johan Vásquez

Johan Vásquez va ‘in crescendo’ dentro del futbol de Europa, sobre todo en la Serie A de Italia, a donde arribó en la temporada 2021-2022 proveniente de Pumas y desde donde permanece tras un par de descensos y un efímero paso por Cremonese.

Ello no orilló al zaguero mexicano a regresar a la Liga MX, por lo que continuó con la curva de aprendizaje en el viejo continente para enfrentar a delanteros y jugadores de talla internacional que militan en el Calcio.

Esa perseverancia y experiencia han llevado a Johan Vásquez a ser considerado en la Selección Mexicana y no pasar desapercibido por algunos clubes de mayor renombre en Europa, pero sobre todo por su propio club, que le ha dado una plusvalía a menos de un año del Mundial 2026.

Este jueves, el Genoa anunció la renovación de contrato de Johan Vásquez, a quien firmó hasta junio de 2028, de quien destacó sus más de 100 partidos disputados con el club y sus seis goles.

“El Genoa CFC anuncia que ha ampliado el acuerdo con Johan Vásquez hasta el 30 de junio de 2028. El futbolista mexicano ha disputado 108 partidos y marcado 6 goles con los blaugranas”, informó el equipo, que también apodó al futbolista como “La Muralla”.

El acuerdo se da luego de la participación de Johan Vásquez en la Fecha FIFA de septiembre ante Japón y Corea del Sur, donde en ambos fue titular y cumplió los 90 minutos del partido.

Genoa y Johan Vásquez ahora se concentran en el partido frente al Como por la Jornada 3 de la Serie A de Italia en busca del primer triunfo de la temporada, además del que obtuvieron en la Coppa Italia ante LR Vicenza.