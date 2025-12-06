    Liga MX

    Sergio Ramos confirma que se va del Monterrey en vivo

    El histórico defensa español confirma para TUDN después de la eliminación de su equipo que se despide de la 'Pandilla'.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ÚLTIMA HORA: Sergio Ramos revela EN VIVO que se va de Rayados

    Sergio Ramos, histórico defensa español, confirmó que el partido entre Toluca y Monterrey de las Semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX fue el último de su carrera con la 'Pandilla'.

    En entrevista con TUDN al final del partido, Sergio Ramos dejó en claro este aspecto y confirmó que fue su adiós del Monterrey.

    "Al final lo dejé muy claro la semana pasada, hoy es mi último partido", dijo Sergio Ramos a Javier Rojas, reportero de TUDN.

    Además, el histórico zaguero español, de quien ya se había rumorado su partida del conjunto de la 'Pandilla', no ocultó su frustración por lo presentado por el Monterrey, sobre todo en la primera parte del partido de vuelta ante los Diablos Rojos.

    "Siempre duele, perder una Semifinal, creo que canalizar la primera parte, casi la regalamos, nos faltó intensidad, ritmo, se puede perder porque al fin y al cabo esto es futbol, se pierde como jugando la segunda parte en México", agregó.

    Sergio Ramos, jugador de clubes como Sevilla, Real Madrid o PSG, además de campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, llegó a los Rayados de Monterrey en febrero de 2025. Solo cumplió dos torneos con el conjunto norteño.

