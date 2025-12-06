Video ÚLTIMA HORA: Sergio Ramos revela EN VIVO que se va de Rayados

Sergio Ramos, histórico defensa español, confirmó que el partido entre Toluca y Monterrey de las Semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX fue el último de su carrera con la 'Pandilla'.

En entrevista con TUDN al final del partido, Sergio Ramos dejó en claro este aspecto y confirmó que fue su adiós del Monterrey.

"Al final lo dejé muy claro la semana pasada, hoy es mi último partido", dijo Sergio Ramos a Javier Rojas, reportero de TUDN.

Además, el histórico zaguero español, de quien ya se había rumorado su partida del conjunto de la 'Pandilla', no ocultó su frustración por lo presentado por el Monterrey, sobre todo en la primera parte del partido de vuelta ante los Diablos Rojos.

"Siempre duele, perder una Semifinal, creo que canalizar la primera parte, casi la regalamos, nos faltó intensidad, ritmo, se puede perder porque al fin y al cabo esto es futbol, se pierde como jugando la segunda parte en México", agregó.