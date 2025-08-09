    Mexicanos en el Exterior

    Santi Gimenez anota en su regreso a la actividad con el Milan

    El delantero mexicano inicia fuerte en su actividad dentro de la pretemporada con el conjunto italiano.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Milan en pie de una decisión que puede afectar a Santi Gimenez

    Santiago Gimenez, delantero mexicano de l AC Milan, logró anotar en su regreso a la actividad con el conjunto lombardo después de sus vacaciones y tras su participación con la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025.

    El 'Bebote' se hizo presente en el marcador en el partido amistoso de pretemporada con los lombardos ante el Leeds United en compromiso celebrado en Dublín, Irlanda.

    Santi Gimenez abrió el marcador a los 31' al rematar a quemarropa casi de frente al marco frente al conjunto inglés en el Aviva Stadium.

    El delantero mexicano empieza a responder a su nuevo director técnico, Massimiliano Allegri, todo después de que se hiciera eco en Italia de que el Milan anda en búsqueda de un nuevo jugador en la delantera.

    A final de cuentas, el marcador culminó 1-1 en este partido amistoso dentro de una pretemporada en donde el Milan también se medirá con el Chelsea. Por lo pronto, la escuadra 'Rossoneri' puede confiar de nueva cuenta en Santi Gimenez en el ataque.

    Luka Modric, legendario mediocampista croata que recién fichó con el Milan, no tuvo actividad en este partido.

