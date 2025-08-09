Video Milan en pie de una decisión que puede afectar a Santi Gimenez

Santiago Gimenez, delantero del AC Milan, esstá en la expectativa con su equipo mientras los 'Rossoneri' tienen en órbita a un delantero más para este mercado de fichajes veraniego: el danés Rasmus Hojlund.

Acorde con la Gazzetta dello Sport, el conjunto 'Rossoneri' trabaja en la incorporación del actual elemento del Manchester United y quien sería del interés del nuevo técnico de los lombardos, Massimiliano Allegri.

De hecho, el citado medio afirma que el Milan incluso ya contactó al jugador y que la próxima semana sería clave para avanzar en las negociaciones. Eso sí, de primera instancia, se vería a Hojlund como un acompañante de Santiago Gimenez.

La razón es debido a que la delantera y el plantel en general del Milan no tiene mucho fondo, si bien se busca que más incorporaciones completen el plantel de los 'Rossoneri' y, de momento, la llegada de Luka Modric, legendario mediocampista croata, encabeza los fichajes en el conjunto lombardo.

Medios italianos afirman también que Santi Gimenez tiene la oportunidad de impresionar al director técnico Massimiliano Allegri en esta pretemporada, no solo en entrenamientos, sino en amistosos, iniciando este sábado ante el Leeds United.