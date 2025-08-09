    Mexicanos en el Exterior

    Santiago Gimenez a la espera mientras Milan tiene en órbita a nuevo delantero

    El 'Bebote' necesitará impresionar a su nuevo director técnico, según se afirma en medios italianos.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Milan en pie de una decisión que puede afectar a Santi Gimenez

    Santiago Gimenez, delantero del AC Milan, esstá en la expectativa con su equipo mientras los 'Rossoneri' tienen en órbita a un delantero más para este mercado de fichajes veraniego: el danés Rasmus Hojlund.

    Acorde con la Gazzetta dello Sport, el conjunto 'Rossoneri' trabaja en la incorporación del actual elemento del Manchester United y quien sería del interés del nuevo técnico de los lombardos, Massimiliano Allegri.

    PUBLICIDAD

    De hecho, el citado medio afirma que el Milan incluso ya contactó al jugador y que la próxima semana sería clave para avanzar en las negociaciones. Eso sí, de primera instancia, se vería a Hojlund como un acompañante de Santiago Gimenez.

    La razón es debido a que la delantera y el plantel en general del Milan no tiene mucho fondo, si bien se busca que más incorporaciones completen el plantel de los 'Rossoneri' y, de momento, la llegada de Luka Modric, legendario mediocampista croata, encabeza los fichajes en el conjunto lombardo.

    Medios italianos afirman también que Santi Gimenez tiene la oportunidad de impresionar al director técnico Massimiliano Allegri en esta pretemporada, no solo en entrenamientos, sino en amistosos, iniciando este sábado ante el Leeds United.

    El 'Bebote' se incorporó recién esta semana a la actividad regular del Milan después de sus vacaciones al tener participación con la Selección Mexicana en la pasada Copa Oro 2025.

    Más sobre Serie A

    1:18
    Milan en pie de una decisión que puede afectar a Santi Gimenez

    Milan en pie de una decisión que puede afectar a Santi Gimenez

    1:15
    Santi Gimenez vuelve al Milan y lo primero que hace enloquece a los fans

    Santi Gimenez vuelve al Milan y lo primero que hace enloquece a los fans

    1 min
    Santiago Gimenez regresa al Milan y lo primero que hace sorprende a los fans

    Santiago Gimenez regresa al Milan y lo primero que hace sorprende a los fans

    1 min
    Así reacciona Kevin de Bruyne cuando le dan el 10 de Maradona en el Napoli

    Así reacciona Kevin de Bruyne cuando le dan el 10 de Maradona en el Napoli

    1 min
    Oficial: Luka Modric firma con Milan y es compañero de Santi Gimenez

    Oficial: Luka Modric firma con Milan y es compañero de Santi Gimenez

    Relacionados:
    Mexicanos en el Exterior