Santiago Gimenez a la espera mientras Milan tiene en órbita a nuevo delantero
El 'Bebote' necesitará impresionar a su nuevo director técnico, según se afirma en medios italianos.
Santiago Gimenez, delantero del AC Milan, esstá en la expectativa con su equipo mientras los 'Rossoneri' tienen en órbita a un delantero más para este mercado de fichajes veraniego: el danés Rasmus Hojlund.
Acorde con la Gazzetta dello Sport, el conjunto 'Rossoneri' trabaja en la incorporación del actual elemento del Manchester United y quien sería del interés del nuevo técnico de los lombardos, Massimiliano Allegri.
De hecho, el citado medio afirma que el Milan incluso ya contactó al jugador y que la próxima semana sería clave para avanzar en las negociaciones. Eso sí, de primera instancia, se vería a Hojlund como un acompañante de Santiago Gimenez.
La razón es debido a que la delantera y el plantel en general del Milan no tiene mucho fondo, si bien se busca que más incorporaciones completen el plantel de los 'Rossoneri' y, de momento, la llegada de Luka Modric, legendario mediocampista croata, encabeza los fichajes en el conjunto lombardo.
Medios italianos afirman también que Santi Gimenez tiene la oportunidad de impresionar al director técnico Massimiliano Allegri en esta pretemporada, no solo en entrenamientos, sino en amistosos, iniciando este sábado ante el Leeds United.
El 'Bebote' se incorporó recién esta semana a la actividad regular del Milan después de sus vacaciones al tener participación con la Selección Mexicana en la pasada Copa Oro 2025.