Salinas se estrena como sede de Alianza y regala un fin de semana único

Video ¡Salinas se viste de fiesta! Alianza debuta con un fin de semana para recordar

Alianza de Futbol llegó por primera vez a Salinas, CA, para la sexta fecha del Tour 2025, la ciudad respondió con canchas y gradas llenas en un fin de semana que quedará en la memoria de jugadores, familias y aficionados.

Más de 400 jóvenes promesas de entre 12 y 19 años participaron e n las visorías de Allstate Sueño Alianza, buscando impresionar a visores de la Liga MX y MLS. Entre ellos, Jordan Rosado, Jocelyn Clayton y Aiden Barragán fueron los más destacados, asegurando su pase al Nacional de Allstate Sueño Alianza, que se celebrará en octubre.

Ahí tendrán una nueva oportunidad de mostrarse frente a scouts y competir con los mejores jugadores detectados durante todo el Tour 2025.

En la Copa Alianza, el torneo de adultos, Oaxiro Morelia conquistó por primera vez el título en la categoría varonil, mientras que Silicon Valley FC hizo lo propio en la rama femenil, dejando su nombre en alto en esta sede inaugural.

La fiesta también se vivió fuera de la cancha, en la villa de patrocinadores, donde King’s Hawaiian puso el sabor repartiendo su famoso pan y obsequios, y Chobani ofreció nutritivos yogurts y divertidas actividades para toda la familia. Regalos, sorpresas y experiencias hicieron que cada asistente se llevara algo especial a casa.

En los torneos juveniles, ocho equipos se coronaron campeones en las diferentes categorías de Copita Alianza, mientras que seis levantaron el trofeo en Alianza 5v5, un torneo relámpago de espacios reducidos que mantuvo la emoción al máximo de principio a fin.

La próxima cita del Tour será en Los Ángeles, CA, el 23 y 24 de agosto, marcando el inicio de la recta final del Tour 2025, que seguirá llevando la pasión del fútbol a comunidades de todo Estados Unidos.