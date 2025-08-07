Activa Alianza el modo Mundial en Nueva York

Video Alianza de Futbol llega a Nueva York para su quinta etapa del tour 2025

El pasado 2 y 3 de agosto, Nueva York vivió un fin de semana inolvidable con la llegada de Alianza de Futbol a Randall’s Island Park. En su quinta parada del Tour 2025, el evento reunió a más de 2,500 jugadores y 29,000 asistentes, e n una celebración del futbol hispano que también ofreció un pequeño adelanto del ambiente que se vivirá en la Copa Mundial FIFA 2026.

Y es que este encuentro futbolero tuvo un toque especial gracias a la presencia del Skyline to Shoreline Road Tour, una activación oficial del Comité Organizador del Mundial 2026. La experiencia trajo juegos interactivos, música, premios y encuestas para conocer a los favoritos rumbo a la Copa del Mundo.

Durante el evento se llevaron a cabo los torneos Copa Alianza, Copita Alianza y Alianza 5v5, además del reconocido programa de visorías Allstate Sueño Alianza, donde más de 500 jóvenes buscaron ser descubiertos por visores de clubes de la Liga MX, MLS y USL. Al menos 10 jugadores recibieron invitaciones para seguir su camino hacia el profesionalismo.

Entre los talentos destacados se encuentran Emma Cordulack, Tymur Yanchenko y Erik Guzmán, quienes aseguraron su lugar en el Allstate Sueño Alianza National Showcase, a celebrarse a finales de año.

El evento también ofreció espacios para compartir en familia, gracias a los patrocinadores que se sumaron a la experiencia. King’s Hawaiian deleitó al público con su pan tradicional, Chobani ofreció deliciosos yogurts para los momentos de descanso de los jugadores, y Rate brindó asesoría sobre cómo adquirir una vivienda en Estados Unidos, con enfoque en la comunidad hispana.

Los equipos que se quedaron con la gloria en la ciudad que será la anfitriona del proximo mundial son:

Campeones Copita Alianza:

U7: Sonic’s

U9: Galo Vazquez Soccer Academy

U11: Lackawanna Coal Miners

U12 Girls: Lobos FC Girls

U13: NY Select Black

U15: Imagination Academy

U17: 1 on 1 FC

U18 Girls: JR Academy

U19: Union FCNJ

Campeón Copa Alianza (adultos varonil):

Latin Power se coronó campeón tras vencer en penales 1 (4) - (3) 1 a Buchanans FC, llevándose un cheque por $5,000 USD.

Campeones Alianza 5v5:

Más de 40 equipos participaron en el popular torneo dominical Alianza 5v5. Estos fueron los campeones:

U10: NY Select 2015

U12: G-Boyz

U14: JustCinco

U16: Slammers

U18: Lethals FC



La siguiente parada del Tour es Salinas, CA el próximo 9-10 de Agosto en el Salinas Regional Soccer Complex. Los registros aún están abiertos en alianzadefutbol.com