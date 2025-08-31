Video Huescas y Copenhague son líderes en Dinamarca tras golear a Randers

El Copenhague, donde milita el mexicano Rodrigo Huescas, visitó al Randers en la Jornada 7 de la Superliga danesa y los Leones salieron con la victoria por marcador de 5-1 para mantenerse en la cima de la clasificación.

El lateral mexicano fue titular y disputó todo el encuentro con una buena presentación, activo por toda la banda derecha y participando en la segunda anotación del equipo.

La pizarra la abrió Marcos López al minuto 12 con un golazo al ángulo en el cobro del tiro libre que pasó por arriba de la barrera.

Al 21’, Youssoufa Moukoko puso en segunfo tanto con un zurdazo a la red tras una buena jugada colectiva en la que Rodrigo Huescas tocó por la banda derecha.

El tercer tanto del partido fue otra obra de arte por parte de Mohamed Elyounoussi, quien le pegó desde una esquina del área para poner el balón en el ángulo del arco del Randers.

Antes de finalizar el primer tiempo Elias Achouri puso el cuarto gol para el Copenhague con un remate de cabeza en el área chica, que dejó sin oportunidad al portero rival.

En la agonía del encuentro apareció Yoram Zague dentro del área para el quinto y último gol del partido con una exquisita definición por arriba del arquero. El descuento lo hizo Florian Danho al minuto 55.

El próximo encuentro del Copenhague será después de la fecha FIFA, visitarán al Brondby.