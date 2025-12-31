Futbol Roberto Carlos manda mensaje especial desde el hospital tras 'susto' El legendario exjugador de la Selección de Brasil y el Real Madrid deja este anuncio especial.

Video ¡Desde el hospital! El mensaje de Roberto Carlos que se hio viral

Roberto Carlos, exjugador de equipos como la Selección de Brasil o el Real Madrid, se encuentra en el hospital después de que reportes dijeran que el legendario exlateral fue sometido a una operación de emergencia.

Al respecto, Roberto Carlos salió al paso de esta información y dio a conocer que, en realidad, se encuentra bien de salud y, sobre todo, descartó que sufriera un infarto.

El infarto fue una versión que se manejó respecto al motivo por el que Roberto Carlos fue ingresado al hospital de mergencia, aunque en realidad, a decir del propio exjugador, su intervencón fue preventiva y ya estaba programada.

"Me gustaría aclarar información reciente que ha estado circulando. Recientemente me sometí a un procedimiento médico preventivo, planificado con antelación con mi equipo médico. El procedimiento fue exitoso y me encuentro bien. No sufrí un infarto", dijo Roberto Carlos en un posteo acompañado de una foto de él desde el hospital.