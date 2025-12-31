Futbol Última hora: Roberto Carlos es operado de emergencia en Brasil Esto es lo que se sabe de uno de los mejores laterales en la historia del futbol luego de ser hospitalizado en Sao Paulo.

Video Última hora: Roberto Carlos es operado de emergencia del corazón

Roberto Carlos, uno de los laterales más prolíficos en la historia del futbol, exseleccionado por Brasil y figura en el Real Madrid, debió ser operado de emergencia en Sao Paulo este 31 de diciembre.

De acuerdo a reportes periodísticos, Roberto Carlos fue intervenido quirúrgicamente debido a un infarto, del cual ya se encuentra fuera de peligro, pero aún hospitalizado para realizarle valoraciones médicas.

Según reporta The Athletic, el área especializada en deportes del The New York Times, Roberto Carlos fue ingresado al hospital para hacerle pruebas médicas en una pierna debido a una aparente trombosis.

Fuentes cercanas al campeón del Mundo en 2002 informaron que se encuentra en proceso de recuperación a espera de conocer su estado médico actual cuando así sea oportuno.

Roberto Carlos participa actualmente en varias actividades futbolísticas fuera de la cancha y se ha dejado ver en varios eventos organizados ya sea por la FIFA, su Confederación o bien como invitado especial en algunos partidos.