Futbol República Dominicana y El Salvador empatan en emocionante duelo Dominicana y El Salvador firman empate lleno de goles de inicio a fin

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Dominicana y El Salvador reparten emociones y empatan

La fecha FIFA de este jueves no solo sirvió para ver a las potencias o para darle paso al repechaje mundialista, también fue una opción para que otros representativos tuvieran actividad como República Dominicana y El Salvador, quienes en un duelo bastante interesante igualaron por pizarra de 2-2.

Ambos representativos de la zona de Concacaf se quedaron lejos del sueño mundialista, pero eso no impidió que disfrutaran de la magia del futbol con un encuentro que tuvo goles desde pocos minutos después del inicio hasta la parte final.

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Empate entre República Dominicana y El Salvador deja contenta a la afición

El Estadio Cibao de la isla caribeña fue la sede donde los salvadoreños vinieron de atrás para soñar con el triunfo, pero los locales r escataron el empate en tiempo de compensación para dejar un grato sabor de boca a los asistentes.

Apenas habían transcurrido 15 minutos cuando Dominicana se puso al frente con un tanto de Junior Firpo. El defensor del Betis de España se fue al ataque y, tras una desatención de la defensa salvadoreña, sacó tiro de pierna izquierda para sacudir las redes.

Nathan Ordaz marca doblete, pero no fue suficiente

En la segunda parte, Nathan Ordaz, el elemento de Los Ángeles FC, marcó doblete al minuto 62 y luego al 78 para poner al frente a los suyos.