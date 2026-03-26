Partidos del 26 de marzo: Repechaje UEFA y Repechaje Intercontinental
La actividad futbolística de media semana nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes.
El futbol nunca se detiene y particularmente este jueves 26 de marzo del 2026 en el que los Repechajes rumbo al Mundial 2026, UEFA e Intercontinental, arrancan.
Iniciamos con las Semifinales de los Play-offs de las eliminatorias de la UEFA en el que se jugarán todos los encuentros al mismo tiempo y serán: Dinamarca vs. Macedonia del Norte, Chequia vs. Irlanda, Italia vs. Irlanda del Norte, Gales vs. Bosnia y Herzegovina, Ucrania vs. Suecia, Polonia vs. Albania, Turquía vs. Rumania y Eslovaquia vs. Kosovo.
Más tarde, Bolivia vs. Surinam y Nueva Caledonia vs. Jamaica se enfrentarán en el Intercontinental.
Algunos juegos amistosos completan la jornada como el Brasil vs. Francia, Croacia vs. Colombia, República Dominicana vs. El Salvador y Chile vs. Cabo Verde.
Partidos de hoy jueves 26 de marzo de 2026
UEFA Repechaje
Dinamarca vs. Macedonia del Norte - El partido arranca a la 1:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:45 pm ET, a las 2:45 pm CT y a las 12:45 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por ViX.
Chequia vs. Irlanda - El partido arranca a la 1:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:45 pm ET, a las 2:45 pm CT y a las 12:45 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por ViX.
Italia vs. Irlanda del Norte - El partido arranca a la 1:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:45 pm ET, a las 2:45 pm CT y a las 12:45 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por ViX .
Gales vs. Bosnia y Herzegovina - El partido arranca a la 1:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:45 pm ET, a las 2:45 pm CT y a las 12:45 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por ViX.
Ucrania vs. Suecia - El partido arranca a la 1:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:45 pm ET, a las 2:45 pm CT y a las 12:45 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por ViX.
Polonia vs. Albania - El partido arranca a la 1:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:45 pm ET, a las 2:45 pm CT y a las 12:45 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por ViX.
Turquía vs. Rumania - El partido arranca a la 1:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:45 pm ET, a las 2:45 pm CT y a las 12:45 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por ViX.
Eslovaquia vs. Kosovo - El partido arranca a la 1:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:45 pm ET, a las 2:45 pm CT y a las 12:45 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por ViX.
Repechaje Intercontinental
Bolivia vs. Surinam - El partido arranca a la 4:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por ViX y TUDN.
Nueva Caledonia vs. Jamaica - El partido arranca a la 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por ViX y TUDN.
Juegos amistosos
Brasil vs. Francia - El partido arranca a la 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT.
Croacia vs. Colombia - El partido arranca a la 5:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:30 pm ET, a las 6:30 pm CT y a la 4:30 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.
República Dominicana vs. El Salvador - El partido arranca a la 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a la 5:00 pm PT.
Chile vs. Cabo Verde - El partido arranca a la 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT
Partidos del 25 de marzo
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