Recuerdo de Toño de Nigris conmueve a Aldo en La Casa de los Famosos

Video Aldo de Nigris rompe en llanto al recordar a su tío Toño de Nigris

El recuerdo de Toño de Nigris en el futbol mexicano y en el medio del espectáculo debido a su familia sigue vigente y esta vez sucedió en La Casa de los Famosos México 2025 cuando su sobrino, Aldo de Nigris, tuvo un emotivo pasaje.

Quien fuera seleccionado mexicano y referente de Rayados de Monterrey, murió en noviembre de 2009 en Grecia cuando militaba en el AE Larissa; su muerte fue repentina lo que causó conmoción entre el medio futbolístico.

Fue en esta edición de La Casa de los Famosos México que Aldo de Nigris recordó a su tío de manera más que emotiva, las lágrimas no las pudo ocultar y tronó cuando vio la fotografía de parte de su familia y con él a lado de su tío.

“Yo creo que tenía un corazón muy bonito. Me identifico mucho con él en ciertas cosas, creo que era una persona muy noble. Cuando nos llegó la noticia fue algo que no creíamos, el tío deportista.