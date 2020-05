Aldo De Nigris hizo fuertes revelaciones sobre lo que vivió con Monterrey después de la muerte de su hermano Antonio y, también, su relación con Humberto Suazo, delantero con el que hizo mancuerna en la era dorada de los Rayados.

En exclusiva para TUDN, el actual auxiliar técnico de los Rayados confesó cómo era su relación con el "Chupete" y si bien dijo entenderse muy bien con él, también explicó que tenía "detalles" y los cuales le hicieron tener algunos roces con él.

“Suazo sí tenía un carácter complicado, a veces no le gustaban ciertas cosas, él era una estrella del equipo, pero no por ser mala persona, él fue después madurando mucho, en el campo creo que fue el jugador con más calidad que me ha tocado jugar", dijo De Nigris, quien también reveló que una vez casi llega a los golpes con el chileno.

"Él fue el que me más me ha hecho participar, se adaptó a mis cualidades para jugar alrededor mío, había la unión, tenía enojos, berrinches, estar siempre en la cancha, una vez estuve a punto de pelearme a golpes con él en un medio tiempo, luego me pidió disculpas, situaciones aisladas y acabamos como amigos, éramos buena dupla, nos adaptamos a las virtudes y defectos que podíamos tener nosotros, y hablando en términos generales”.

Además, Aldo recordó el título con Monterrey en el Apertura 2009, conseguido poco después de que muriera su hermano Antonio y con el propio Aldo marcando un gol en la Final ante Cruz Azul que, desde luego, le dedicó a Toño.

“Son recuerdos que me mueven, se me vienen a la mente y se siente que fueron prácticamente ayer, todo el camino fue importante, los compañeros dijeron que ‘vamos a apoyar a Aldo’, y el lado humano, el profe Vucetich también tenía la pérdida de su esposa, son momentos de un shock importante, no sabes cómo reaccionar ante esta situación, yo sentía la necesidad de brindárselo a él, me motivé de alguna manera, escogí el camino correcto y después mis compañeros me ayudaron y me cargaron en su lomo para sentirme cómodo en la cancha, fue un campeonato divino, así le digo yo, se vivieron cosas fuera de lo normal”.

En eso coincidió Víctor Manuel Vucetich quien también platicó en exclusiva sobre el tema en Línea de 4.

"Le pregunté a Aldo, si lo metía o no lo metía, tomé con él la determinación y en ese sentido, la comunicación, me dijo que sí quería jugar, lo sentí convencido y motivado, brindarle ese momento fue especial”.