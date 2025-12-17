Mexicanos en el Exterior Raúl Jiménez es eliminado en plena temporada previa al Mundial 2026 El delantero mexicano fue eliminado de la Copa de la Liga de Inglaterra con Fulham con gol en tiempo de compensación.

Video Trágica noticia para Raúl Jiménez a meses del Mundial 2026

Cuando los reflectores apuntan hacia ciertos jugadores debido a que el Mundial 2026 está en puerta, no siempre hay buenas noticias para algunos seleccionados, como fue el caso de Santiago Gimenez, quien será operado para sanar una lesión que le aqueja hace tiempo.

Rodrigo Huescas también vive un momento complicado con el Copenhague, pues estará de baja casi hasta el inicio del Mundial 2026, por lo que su participación en este torneo está en seria duda.

PUBLICIDAD

César ‘Chino’ Huerta es otro de los hombres que se lesionaron y pudiera regresar a las canchas a finales de enero con Anderlecht de Bélgica, con mucho tiempo antes de la Copa del Mundo de la FIFA, pero a espera de regresar en óptimas condiciones.

RAÚL JIMÉNEZ ES ELIMINANDO CON FULHAM A MESES DEL MUNDIAL 2026

A casi seis meses de que inicie la Copa del Mundo de la FIFA, el delantero y seleccionado mexicano Raúl Jiménez fue eliminado de la Copa de Inglaterra 2025-2026 con Fulham en su visita al Newcastle con un gol sobre tiempo de compensación.

Yoane Wissa anotó al minuto 10 de juego y Sasa Lukic empató el juego de manera parcial al 16’, por lo que se visualizaba una definición en penales hasta que llegó el gol al 90+2’ de Lewis Miley que dio el pase definitivo a Newcastle a Semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra.