Video Se revela la razón de la ausencia de Edson Álvarez: ¿se acabó su temporada?

El mediocampista mexicano Edson Álvarez fue colocado en el radar de varios equipos de Europa de cara a la temporada que está por iniciar, la 2025-2026, aunque recién reportó con West Ham como parte de la pretemporada.

Este fin de semana los Hammers disputarán su último partido de preparación frente al Lille de Francia para una semana después comenzar su andar en la Premier League, donde debutará como visitante frente al Sunderland.

Edson Álvarez era colocado fuera del equipo ante la falta de minutos que tuvo en el primer semestre de este año que significó el cierre de la campaña 2024-2025, e incluso se manejó la versión de que no era del agrado del entrenador Graham Porter.

EL CAMBIO QUE EDSON ÁLVAREZ TIENE CON WEST HAM DE CARA A LA NUEVA TEMPORADA

El mediocampista mexicano fue anunciado con un nuevo número en su dorsal luego de que el equipo anunciara todos los que portarán a partir de esta temporada.

El seleccionado mexicano usará un dorsal del cual ya es referente en la Selección Mexicana, el número 4, en lugar del 19 que portó desde su llegada al equipo en la campaña 2023-2024.

“Nuestro nuevo No. 4”, fue como anunció West Ham en sus redes sociales el dorsal de Edson Álvarez y donde mostró en su camiseta de entrenamiento el número, así como en su short dentro de la pretemporada del equipo.

El primer juego de los Hammers en la temporada 2025-2026 como locales será el 22 de agosto próximo ante el vigente campeón tanto de la UEFA Conference League como del Mundial de Clubes 2025, el Chelsea.