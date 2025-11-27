Video ¡Se prenden las alarmas en el Tri! Anuncian tiempo de baja de ‘Chino’ Huerta

A menos de un año de que arranque el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, se volvieron a encender las alertas en la Selección Mexicana respecto a sus seleccionados nacionales para continuar la preparación del equipo ahora en año mundialista.

El anuncio se dio a menos de dos semanas de que se lleve a cabo el sorteo para la Copa del Mundo de la FIFA del próximo año, luego de que el club belga Anderlecht anunciara que el mediocampista mexicano César ‘Chino’ Huerta fuera operado con éxito.

PUBLICIDAD

“Tras una serie de exámenes médicos adicionales, César Huerta se sometió a una cirugía de pelvis. Esto significa que el extremo mexicano estará de baja entre seis y ocho semanas”, informó el conjunto de la Jupiler Pro League.

¿CUÁNTOS Y QUÉ PARTIDOS SE PERDERÁ CÉSAR ‘CHINO’ HUERTA?

El futbolista mexicano se lesionó de la pelvis tras el partido por la Copa de Bélgica ante Ninove a finales de octubre pasado y en el que incluso marcó un gol; desde entonces se perdió tres partidos con Anderlecht más los dos de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de noviembre.

Tras el anuncio del Anderlecht, ‘Chino’ Huerta se perderá hasta nueve partidos más, ocho de la Liga de Bélgica y uno de la Copa como parte de los Octavos de Final y donde se medirá al Genk.