    Mundial 2026

    Alerta en Selección Mexicana rumbo al Mundial, anuncian tiempo de baja de César Huerta

    El futbolista mexicano fue operado con éxito y su club, el Anderlecht, anunció el tiempo que estará fuera de las canchas de futbol.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Se prenden las alarmas en el Tri! Anuncian tiempo de baja de ‘Chino’ Huerta

    A menos de un año de que arranque el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, se volvieron a encender las alertas en la Selección Mexicana respecto a sus seleccionados nacionales para continuar la preparación del equipo ahora en año mundialista.

    El anuncio se dio a menos de dos semanas de que se lleve a cabo el sorteo para la Copa del Mundo de la FIFA del próximo año, luego de que el club belga Anderlecht anunciara que el mediocampista mexicano César ‘Chino’ Huerta fuera operado con éxito.

    PUBLICIDAD

    “Tras una serie de exámenes médicos adicionales, César Huerta se sometió a una cirugía de pelvis. Esto significa que el extremo mexicano estará de baja entre seis y ocho semanas”, informó el conjunto de la Jupiler Pro League.

    ¿CUÁNTOS Y QUÉ PARTIDOS SE PERDERÁ CÉSAR ‘CHINO’ HUERTA?

    El futbolista mexicano se lesionó de la pelvis tras el partido por la Copa de Bélgica ante Ninove a finales de octubre pasado y en el que incluso marcó un gol; desde entonces se perdió tres partidos con Anderlecht más los dos de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de noviembre.

    Tras el anuncio del Anderlecht, ‘Chino’ Huerta se perderá hasta nueve partidos más, ocho de la Liga de Bélgica y uno de la Copa como parte de los Octavos de Final y donde se medirá al Genk.

    César Huerta llegó al Anderlecht tras su paso por Pumas para la temporada 2024-2025, suma con el conjunto púrpura 24 partidos de la Jupiler Pro League con dos goles, en la Copa de Bélgica tienen tres juegos disputados y un gol, en la UEFA Europa League ha jugado dos encuentros y en la UEFA Conference League tiene cuatro.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Cristiano Ronaldo regala relojes exclusivos a Portugal: Su precio es una locura

    Cristiano Ronaldo regala relojes exclusivos a Portugal: Su precio es una locura

    1 min
    ¿Cristiano Ronaldo se pierde el Mundial 2026? FIFA anuncia su castigo

    ¿Cristiano Ronaldo se pierde el Mundial 2026? FIFA anuncia su castigo

    2 min
    Sorteo Mundial 2026: Procedimientos de FIFA para la Fase de Grupos

    Sorteo Mundial 2026: Procedimientos de FIFA para la Fase de Grupos

    1 min
    Sorteo Mundial 2026: Posibles rivales de México para el partido de inauguración

    Sorteo Mundial 2026: Posibles rivales de México para el partido de inauguración

    1 min
    Argentina recuerda a Maradona en su quinto aniversario luctuoso

    Argentina recuerda a Maradona en su quinto aniversario luctuoso

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026Selección MexicanaMexicanos en el ExteriorCésar HuertaRSC Anderlecht

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX