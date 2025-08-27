    Mexicanos en el Exterior

    Raúl Jiménez logra primer gol en la temporada 2025-26 con el Fulham

    El delantero mexicano fue titular en el partido de la EFL Cup en contra de Bristol City en casa.

    Por:
    Antonio Quiroga.

    Raúl jiménez, quien tuvo un verano redondo con Selección Mexicana, dijo presente con su primer gol en la temporada 2025-26 en la EFL Cup, en partido del Fulham ante Bristol City correspondiente a la Segunda Ronda.

    PUBLICIDAD

    El mexicano recibió la confianza para ser titular por el técnico Marco Silva, que prefirió el pasado fin de semana al ariete Rodrigo Muniz en el juego de la Premier League.

    El Fulham comenzó temprano con ventaja en el marcador apenas al minuto 8 con un centro de Adama Traoré por derecha para el mexicano, que antes de rematar vio como George Tanner se cruzó para anotar un autogol.

    En un tiro de esquina, al minuto 21, Raúl Jiménez se encontró con un balón dentro del área y remató de forma cruzada para poner el 2-0 parcial y su primer gol de la temporada actual.

    Se espera que Raúl Jiménez forme parte de la convocatoria de Selección Mexicana para los amistosos ante Japón y Corea del Sur en septiembre. El mexicano salió de cambio al minuto 69.

    Video ¡Qué joya! Raúl Jiménez regresa con golazo de tiro libre con Fulham

    Más sobre Mexicanos en el Exterior

    1 min
    Mourinho pide fichaje de Edson Álvarez para el Fenerbahçe de Turquía

    Mourinho pide fichaje de Edson Álvarez para el Fenerbahçe de Turquía

    1 min
    Raúl Jiménez y Edson Álvarez tienen complicado inicio de la Premier League

    Raúl Jiménez y Edson Álvarez tienen complicado inicio de la Premier League

    1 min
    Edson Álvarez podría regresar al Ajax de Ámsterdam en la Eredivisie

    Edson Álvarez podría regresar al Ajax de Ámsterdam en la Eredivisie

    1 min
    Edson Álvarez tiene nuevo número en su playera de West Ham

    Edson Álvarez tiene nuevo número en su playera de West Ham

    3 min
    Diogo Jota y los jugadores mexicanos con los que compartió vestidor

    Diogo Jota y los jugadores mexicanos con los que compartió vestidor

    Relacionados:
    Mexicanos en el ExteriorRaúl JiménezFulham

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD