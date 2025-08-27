Raúl jiménez, quien tuvo un verano redondo con Selección Mexicana, dijo presente con su primer gol en la temporada 2025-26 en la EFL Cup, en partido del Fulham ante Bristol City correspondiente a la Segunda Ronda.

El mexicano recibió la confianza para ser titular por el técnico Marco Silva, que prefirió el pasado fin de semana al ariete Rodrigo Muniz en el juego de la Premier League.

El Fulham comenzó temprano con ventaja en el marcador apenas al minuto 8 con un centro de Adama Traoré por derecha para el mexicano, que antes de rematar vio como George Tanner se cruzó para anotar un autogol.

En un tiro de esquina, al minuto 21, Raúl Jiménez se encontró con un balón dentro del área y remató de forma cruzada para poner el 2-0 parcial y su primer gol de la temporada actual.

Se espera que Raúl Jiménez forme parte de la convocatoria de Selección Mexicana para los amistosos ante Japón y Corea del Sur en septiembre. El mexicano salió de cambio al minuto 69.