El futuro del mexicano Edson Álvarez se mantiene en incógnita, luego de no ser tomado en cuenta por el West Ham United, parece que su salida de la Premier League se acerca.

Este día se manejó la información sobre que el Machín es pretendido por varios clubes, incluso que el AS Mónaco lo quiere para la Ligue 1 en Francia.

Pero Fabrizió Romano, especialista en fichajes internacionales, reveló que una de las posibilidades también es la Eredivise, justo con su ex equipo, el Ajax de Ámsterdam, señaló su agente en una entrevista con ESPN.

Edson llegó en 2019 al conjunto de los Países Bajos donde ganó la Supercopa de los Países Bajos, la Copa de los Países Bajos y en dos ocasiones la Eredivisie, una en 2021 y la otra en 2022, ambas siendo parte fundamental del equipo.

Al West Ham llegó en el 2023 y tuvo actividad recurrente con buenas actuaciones y buenos números, pero no en lograron reflejarlo en títulos, la Premier League es de un mayor grado de competitividad.

Su paso por los Hammers le dio a Edson Álvarez un nivel diferente lo que lo ha llevado a ser un referente en la Selección Mexicana, con quienes conquistó la Copa Oro 2025 y muy probablemente esté en el Mundial 2026.