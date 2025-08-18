    West Ham United

    Mourinho pide fichaje de Edson Álvarez para el Fenerbahçe de Turquía

    El mexicano quiere salir del West Ham tras dos temporadas y los clubes europeos ya se mueven para ficharlo.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Bombazo! ¡Mourinho pide el fichaje de Edson Álvarez!

    Todo parece indicar que el mexicano Edson Álvarez tendrá un nuevo equipo esta temporada por su deseo de salir del West Ham United este verano.

    Fabrizio Romano reporta que el Fenerbahçe de Turquía ya comenzó las pláticas con el club de la Premier League en busca de fichar al mexicano de 27 años.

    El periodista italiano señala que el Machín es pedido por el técnico José Mourinho y que el equipo turco se agiliza en las conversaciones después de que el Ajax y otros dos clubes europeos mostraran interés en el mexicano.

    Edson Álvarez también ha sido vinculado con el Mónaco y con la Bundesliga, donde estuvo cerca de llegar con el Borussia Dortmund hace dos años.

    El Machín tiene contrato con el West Ham hasta 2028 y está tasado en 25 millones de euros, por lo que no será un fichaje fácil para los equipos interesados, al menos que busquen negociar una cesión.

    El mexicano ha disputado 73 partidos con el West Ham con saldo de dos goles, tres asistencias, 24 tarjetas amarillas y dos rojas.

    Video “¿De regreso a casa? ¡Este podría ser el destino de Edson Álvarez!”

    West Ham UnitedEdson ÁlvarezFenerbahçeMexicanos en el Exterior

