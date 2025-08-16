    Mexicanos en el Exterior

    Raúl Jiménez y Edson Álvarez tienen complicado inicio de la Premier League

    Los jugadores mexicanos tienen poco por festejar en el arranque de una nueva temporada.

    Fernando Vázquez.
    Raúl Jiménez y Edson Álvarez arrancaron ya una nueva temporada dentro de la Premier League, aunque no de la forma en la que a ellos les hubiera gustado.

    En el caso del delantero, el Fulham visitó al Brighton en un juego en donde Raúl Jiménez fue titular, aunque solamente jugó 65 minutos para darle paso a Rodrigo Muniz.

    Sería el propio Muniz quien anotaría en la compensación el empate para que su equipo igualara 1-1 a domicilio y no se fuera con las manos vacías en el arranque de la campaña para el Fulham y también en un compromiso que tuvo su parte emocional antes del inicio con un minuto de silencio por Diogo Jota.

    Raúl Jiménez volvió a ser el foco en el sentido homenaje al ser un elemento que compartió vestidor y también amistad con Diogo Jota cuando ambos coincidieron en el Wolverhampton.

    Por su parte, Edson Álvarez tuvo un panorama muy sombrío ya que se quedó en la banca en el juego en el que el West Ham perdió por 3-0 ante el Sunderland.

    Ante los crecientes rumores de que el 'Machín' se irá del West Ham, el directot técnico Graham Potter optó por no darle minutos de juego en lo que parece ser la recta final de Edson Álvarez en la escuadra londinense.


