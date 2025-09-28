    Mexicanos en el Exterior

    Raúl Jiménez mete gol con Fulham, pero sale lesionado con dolor

    Las alarmas se encienden en Selección Mexicana de cara a la Fecha FIFA de octubre en próximos días.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Agridulce amanecer! Raúl Jiménez marca… y sale lesionado con Fulham

    Raúl Jiménez anotó su primer gol de la temporada en Premier League este domingo en el partido del Fulham ante Aston Villa de la Jornada 6 del campeonato inglés.

    Sin embargo las malas noticias llegaron con el delantero mexicano, que en cuestión de minutos tuvo que salir de cambio, lesionado, con gestos de dolor.

    PUBLICIDAD

    ASÍ FUE EL GOL Y LA LESIÓN DE RAÚL JIMÉNEZ


    Apenas al minuto de haber arrancado el partido en Villa Park, Raúl Jiménez remató un tiro de esquina, de forma cruzada, para un auténtico golazo de cabeza y su gol 60 en la Premier League.

    El mexicano no había tenido oportunidad de ser titular en Premier esta campaña, pero respondió al técnico Marco Silva de forma inmediata, aunque luego vino lo malo.

    En una jugada de rutina, Raúl recibió un golpe en el torso, a la altura de las costillas, que hizo que fuera atendido por el cuerpo médico del Fulham y se determinara que no continuará.

    Con gesto de dolor en el rostro al momento de caminar, Jiménez abandonó el encuentro apenas al minuto 11, es decir, ni menos de 10 minutos tras su gol este mismo domingo.

    Se espera que se dé un parte médico sobre el estado de Raúl Jiménez, sobre todo para Selección Mexicana que aguarda por él para la Fecha FIFA de octubre donde enfrentará a Colombia y Ecuador.

    Video Raúl Jiménez rechaza millonaria oferta de poderoso equipo de Liga MX

    Más sobre Mexicanos en el Exterior

    1 min
    Jiménez deja el Milan y será compañero de Julián Araujo en Bournemouth

    Jiménez deja el Milan y será compañero de Julián Araujo en Bournemouth

    1 min
    Raúl Jiménez logra primer gol en la temporada 2025-26 con el Fulham

    Raúl Jiménez logra primer gol en la temporada 2025-26 con el Fulham

    1 min
    Mourinho pide fichaje de Edson Álvarez para el Fenerbahçe de Turquía

    Mourinho pide fichaje de Edson Álvarez para el Fenerbahçe de Turquía

    1 min
    Raúl Jiménez y Edson Álvarez tienen complicado inicio de la Premier League

    Raúl Jiménez y Edson Álvarez tienen complicado inicio de la Premier League

    1 min
    Edson Álvarez podría regresar al Ajax de Ámsterdam en la Eredivisie

    Edson Álvarez podría regresar al Ajax de Ámsterdam en la Eredivisie

    Relacionados:
    Mexicanos en el ExteriorRaúl JiménezFulhamSelección Mexicana

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    Premios Juventud 2025
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD