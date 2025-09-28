Raúl Jiménez anotó su primer gol de la temporada en Premier League este domingo en el partido del Fulham ante Aston Villa de la Jornada 6 del campeonato inglés.

Sin embargo las malas noticias llegaron con el delantero mexicano, que en cuestión de minutos tuvo que salir de cambio, lesionado, con gestos de dolor.

ASÍ FUE EL GOL Y LA LESIÓN DE RAÚL JIMÉNEZ



Apenas al minuto de haber arrancado el partido en Villa Park, Raúl Jiménez remató un tiro de esquina, de forma cruzada, para un auténtico golazo de cabeza y su gol 60 en la Premier League.

El mexicano no había tenido oportunidad de ser titular en Premier esta campaña, pero respondió al técnico Marco Silva de forma inmediata, aunque luego vino lo malo.

En una jugada de rutina, Raúl recibió un golpe en el torso, a la altura de las costillas, que hizo que fuera atendido por el cuerpo médico del Fulham y se determinara que no continuará.

Con gesto de dolor en el rostro al momento de caminar, Jiménez abandonó el encuentro apenas al minuto 11, es decir, ni menos de 10 minutos tras su gol este mismo domingo.

Se espera que se dé un parte médico sobre el estado de Raúl Jiménez, sobre todo para Selección Mexicana que aguarda por él para la Fecha FIFA de octubre donde enfrentará a Colombia y Ecuador.