Video ¡Oficial! Jiménez se va del Milan y será compañero de Julián Araujo

El futuro del mexicano Julián Araujo es una incertidumbre porque su equipo, el Bournemouth, le acaba de fichar competencia directa en la lateral por derecha.

En el cierre del mercado de fechajes de la Premier League, las Cherries anunciaron la contratación de Álex Jiménez, quien llega a préstamo procedente el Milan donde fue compañero de Santiago Gimenez.

Álex Jiménez, de 20 años, viene de disputar 34 partidos con el Milan y también tiene experiencia en las categorías inferiores del Real Madrid.

Por su parte, Julián Araujo solo ha disputado un partido en el inicio de temporada y desde que llegó al Bournemouth, el verano del año pasado, ha jugado 14 encuentros.

"I'm excited by the project!"



Hear from @alexjime_2 after his move to #afcb 👇 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) September 1, 2025

En las últimas horas, el defensa mexicano de 24 años fue vinculado con el Sevilla de Matías Almeyda, pero en España reportan que su fichaje se tambalea por la llegada de César Azpilicueta.

Hace unos días, Araujo fue titular con el Bournemouth ante el Brentford en la Segunda Ronda de la EFL Cup, pero fue expulsado de último minuto en la derrota de su equipo por 0-2.