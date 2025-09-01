    Bournemouth

    Jiménez deja el Milan y será compañero de Julián Araujo en Bournemouth

    El futuro del mexicano es una incertidumbre, pero mientras su equipo ya fichó a otro lateral derecho.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Oficial! Jiménez se va del Milan y será compañero de Julián Araujo

    El futuro del mexicano Julián Araujo es una incertidumbre porque su equipo, el Bournemouth, le acaba de fichar competencia directa en la lateral por derecha.

    En el cierre del mercado de fechajes de la Premier League, las Cherries anunciaron la contratación de Álex Jiménez, quien llega a préstamo procedente el Milan donde fue compañero de Santiago Gimenez.

    PUBLICIDAD

    Álex Jiménez, de 20 años, viene de disputar 34 partidos con el Milan y también tiene experiencia en las categorías inferiores del Real Madrid.

    Por su parte, Julián Araujo solo ha disputado un partido en el inicio de temporada y desde que llegó al Bournemouth, el verano del año pasado, ha jugado 14 encuentros.

    En las últimas horas, el defensa mexicano de 24 años fue vinculado con el Sevilla de Matías Almeyda, pero en España reportan que su fichaje se tambalea por la llegada de César Azpilicueta.

    Hace unos días, Araujo fue titular con el Bournemouth ante el Brentford en la Segunda Ronda de la EFL Cup, pero fue expulsado de último minuto en la derrota de su equipo por 0-2.

    Video ¡De cárcel! El ‘planchazo’ de Araujo y su expulsión de la Copa de Inglaterra

    Más sobre Bournemouth

    2 min
    El minuto de silencio en Anfield en memoria de Diogo Jota

    El minuto de silencio en Anfield en memoria de Diogo Jota

    1 min
    Julián Araujo jugó todo el partido y el Bournemouth sorprende al Arsenal

    Julián Araujo jugó todo el partido y el Bournemouth sorprende al Arsenal

    1 min
    Julián Araujo, tras cinco meses fuera, vuelve a jugar con el Bournemouth

    Julián Araujo, tras cinco meses fuera, vuelve a jugar con el Bournemouth

    1 min
    Julián Araujo es operado y estará de baja los próximos meses

    Julián Araujo es operado y estará de baja los próximos meses

    1:00
    Julián Araujo ingresa de cambio a los 83 minutos y se lesiona a los 90

    Julián Araujo ingresa de cambio a los 83 minutos y se lesiona a los 90

    Relacionados:
    BournemouthJulián AraujoMilanÁlex JiménezMexicanos en el Exterior

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD