Raúl Jiménez Raúl Jiménez se gana los aplausos en Fulham por ¿firmar playera del América? El mexicano tuvo este gesto con la afición de los Cottagers previo al partido ante Brighton.

Video Raúl Jiménez muestra su lado juguetón y se gana los aplausos en Fulham

Raúl Jiménez se llevó los aplausos de la afición del Fulham antes del partido de este sábado ante Brighton que los Cottagers ganaron 2-1 en la Jornada 23 de la Premier League.

Previo al duelo, el Fulham subió un video a sus redes sociales de la llegada de los jugadores al estadio Craven Cottage donde Raúl Jiménez se robó los reflectores.

Y es que el delantero mexicano se columpió para tener una salida épica del autobús. La acción del mexicano provocó que los fans le aplaudieran y ovacionaran.

Raúl Jiménez respondió con una sonrisa y después se dirigió a la afición para atenderlos, incluso firmó una playera del Club América.

El Lobo de Tepeji jugó los 90 minutos de la remontada del Fulham sobre Brighton y estuvo a punto de anotar con un jugadón dentro del área, pero su disparo fue atajado.

Raúl Jiménez suma seis goles y tres asistencias en 27 partidos de todas las competencias de la actual temporada.

Las actuaciones del mexicano han ayudado a que el Fulham esté compitiendo en la Premier League por puestos europeos al ubicarse en la séptima posición con 34 puntos, a uno del Manchester United y a dos del Liverpool, quienes están en zona de Europa y Champions League, respectivamente.