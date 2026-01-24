    Raúl Jiménez

    Raúl Jiménez se gana los aplausos en Fulham por ¿firmar playera del América?

    El mexicano tuvo este gesto con la afición de los Cottagers previo al partido ante Brighton.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Raúl Jiménez muestra su lado juguetón y se gana los aplausos en Fulham

    Raúl Jiménez se llevó los aplausos de la afición del Fulham antes del partido de este sábado ante Brighton que los Cottagers ganaron 2-1 en la Jornada 23 de la Premier League.

    Previo al duelo, el Fulham subió un video a sus redes sociales de la llegada de los jugadores al estadio Craven Cottage donde Raúl Jiménez se robó los reflectores.

    PUBLICIDAD

    Más sobre EPL

    Ex director técnico del Cruz Azul se une a la Premier League de Inglaterra
    2 mins

    Ex director técnico del Cruz Azul se une a la Premier League de Inglaterra

    Premier League
    Dirigió a Cruz Azul y ahora se une a la Premier League inglesa
    1:41

    Dirigió a Cruz Azul y ahora se une a la Premier League inglesa

    Premier League
    Raúl Jiménez marca su quinto gol de la temporada en la Premier League
    1:31

    Raúl Jiménez marca su quinto gol de la temporada en la Premier League

    Premier League
    Gol de Raúl Jiménez en el Fulham vs. Chelsea de la Premier League
    2 mins

    Gol de Raúl Jiménez en el Fulham vs. Chelsea de la Premier League

    Premier League
    Chelsea sorprende con su nuevo director técnico
    1:27

    Chelsea sorprende con su nuevo director técnico

    Premier League
    Guiño del Liverpool a Raúl Jiménez tras su asistencia de ensueño
    1:15

    Guiño del Liverpool a Raúl Jiménez tras su asistencia de ensueño

    Premier League
    Liverpool elogia a Raúl Jiménez tras enfrentarlo en la Premier League
    1 mins

    Liverpool elogia a Raúl Jiménez tras enfrentarlo en la Premier League

    Premier League
    Chelsea, dispuesto a soltar millonaria cifra por este crack del Real Madrid
    1 mins

    Chelsea, dispuesto a soltar millonaria cifra por este crack del Real Madrid

    Premier League
    Manchester United toma fuerte decisión tras prolongada crisis
    1:21

    Manchester United toma fuerte decisión tras prolongada crisis

    Premier League
    Manchester United despide a Rúben Amorim tras prolongada crisis de resultados
    1 mins

    Manchester United despide a Rúben Amorim tras prolongada crisis de resultados

    Premier League

    Y es que el delantero mexicano se columpió para tener una salida épica del autobús. La acción del mexicano provocó que los fans le aplaudieran y ovacionaran.

    Raúl Jiménez respondió con una sonrisa y después se dirigió a la afición para atenderlos, incluso firmó una playera del Club América.

    El Lobo de Tepeji jugó los 90 minutos de la remontada del Fulham sobre Brighton y estuvo a punto de anotar con un jugadón dentro del área, pero su disparo fue atajado.

    Raúl Jiménez suma seis goles y tres asistencias en 27 partidos de todas las competencias de la actual temporada.

    Las actuaciones del mexicano han ayudado a que el Fulham esté compitiendo en la Premier League por puestos europeos al ubicarse en la séptima posición con 34 puntos, a uno del Manchester United y a dos del Liverpool, quienes están en zona de Europa y Champions League, respectivamente.

    Video La chilena de Raúl Jiménez que desató la épica narración de Paco Villa
    Relacionados:
    Raúl JiménezFulhamMexicanos en el Exterior

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX