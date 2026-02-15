Mexicanos en el Exterior Raúl Jiménez EN VIVO Stoke vs. Fulham: El mexicano está en la banca Sigue todas las incidencias del partido con el jugador mexicano Raúl Jiménez en la banca.

Video ¿Anotó o no? La polémica jugada de Raúl Jiménez

Raúl Jiménez, jugador mexicano, tiene partido con su equipo, el Fulham, que visita al Stoke City en la Premier League, aunque en esta ocasión, el delantero está en la banca.

El también elemento de la Selección Mexicana espera su turno ya que, en esta ocasión, Rodrigo Muniz es el titular en el partido del Fulham dentro del máximo circuito del futbol británico.

Actualmente, Raúl Jiménez y su equipo marchan en la posición 12 de la Premier League con 34 puntos cosechados, por lo que tratarán de conseguir un triunfo a domicilio en este partido para tratar de mantenerse competitivos en la media tabla.

ACCIONES DEL PARTIDO STOKE CITY VS. FULHAM DE LA PREMIER LEAGUE, CON RAÚL JIMÉNEZ EN LA BANCA

¡Arranca el partido! ¡Stoke mueve la pelota!



00' La escuadra local inicia el encuentro.

¡Gol del Stoke City! ¡Gol de Jun-Ho Bae!