    Mexicanos en el Exterior

    Raúl Jiménez EN VIVO Stoke vs. Fulham: El mexicano está en la banca

    Sigue todas las incidencias del partido con el jugador mexicano Raúl Jiménez en la banca.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Anotó o no? La polémica jugada de Raúl Jiménez

    Raúl Jiménez, jugador mexicano, tiene partido con su equipo, el Fulham, que visita al Stoke City en la Premier League, aunque en esta ocasión, el delantero está en la banca.

    PUBLICIDAD

    Más sobre EPL

    Manchester City vs. Fulham EN VIVO: goles, resumen, resultado del partido de la Premier League
    1 mins

    Manchester City vs. Fulham EN VIVO: goles, resumen, resultado del partido de la Premier League

    Premier League
    ¡Peligra cabellera de fan tras racha ganadora del Manchester United!
    1:16

    ¡Peligra cabellera de fan tras racha ganadora del Manchester United!

    Premier League
    Raúl Jiménez festeja... aunque luego le 'quitan' gol con el Fulham
    1 mins

    Raúl Jiménez festeja... aunque luego le 'quitan' gol con el Fulham

    Premier League
    ¿Rivalidad México-USA afecta? Compañero de Raúl Jiménez se destapa
    1:37

    ¿Rivalidad México-USA afecta? Compañero de Raúl Jiménez se destapa

    Premier League
    Raúl Jiménez marca ante el United en la Premier y llega a cifra histórica
    1:16

    Raúl Jiménez marca ante el United en la Premier y llega a cifra histórica

    Premier League
    Raúl Jiménez anota golazo frente al Manchester United en la Premier League
    1 mins

    Raúl Jiménez anota golazo frente al Manchester United en la Premier League

    Premier League
    Raúl Jiménez se gana los aplausos en Fulham por ¿firmar playera del América?
    1 mins

    Raúl Jiménez se gana los aplausos en Fulham por ¿firmar playera del América?

    Premier League
    Ex director técnico del Cruz Azul se une a la Premier League de Inglaterra
    2 mins

    Ex director técnico del Cruz Azul se une a la Premier League de Inglaterra

    Premier League
    Dirigió a Cruz Azul y ahora se une a la Premier League inglesa
    1:41

    Dirigió a Cruz Azul y ahora se une a la Premier League inglesa

    Premier League
    Raúl Jiménez marca su quinto gol de la temporada en la Premier League
    1:31

    Raúl Jiménez marca su quinto gol de la temporada en la Premier League

    Premier League

    El también elemento de la Selección Mexicana espera su turno ya que, en esta ocasión, Rodrigo Muniz es el titular en el partido del Fulham dentro del máximo circuito del futbol británico.

    Actualmente, Raúl Jiménez y su equipo marchan en la posición 12 de la Premier League con 34 puntos cosechados, por lo que tratarán de conseguir un triunfo a domicilio en este partido para tratar de mantenerse competitivos en la media tabla.

    ACCIONES DEL PARTIDO STOKE CITY VS. FULHAM DE LA PREMIER LEAGUE, CON RAÚL JIMÉNEZ EN LA BANCA

    ¡Arranca el partido! ¡Stoke mueve la pelota!


    00' La escuadra local inicia el encuentro.

    ¡Gol del Stoke City! ¡Gol de Jun-Ho Bae!


    19' La escuadra local se adelanta en el marcador.

    Relacionados:
    Mexicanos en el ExteriorRaúl Jiménez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX