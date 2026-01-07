Mexicanos en el Exterior Gol de Raúl Jiménez en el Fulham vs. Chelsea de la Premier League El delantero mexicano se reivindicó tras ver anulado un gol de su equipo por estar en fuera de juego e hizo su quinto gol de la temporada en la liga inglesa.

Video Raúl Jiménez marca su quinto gol de la temporada en la Premier League

Raúl Jiménez mantiene su buen momento en la Premier League de Inglaterra en los meses previos al Mundial 2026, donde busca amarrar su lugar en la Selección Mexicana, no sólo con base en buenas actuaciones, sino en evitar también las lesiones que tanto aterran a los jugadores.

Fue este miércoles dentro de la jornada doble de la Premier League de Inglaterra que Raúl Jiménez parecía no salir con suerte a la cancha frente al Chelsea, luego de que se anulara un gol de Harry Wilson por previo fuera de juego del delantero mexicano sobre el 45+4’.

Sin embargo, para el segundo tiempo, Sender Berge mandó un servicio medido y elevado en el área para que Raúl Jiménez rematara de cabeza y mandara a guardar la pelota en el que era apenas el segundo partido de Calum McFarlane al frente de los Blues.

Además, el festejo de Raúl Jiménez recordó a la forma en la que llegó a celebrar en el América, donde se lanzó al césped para quedar aparentemente adolorido, pero sin lesión de por medio, sólo una interpretación de su euforia por anotar.

Chelsea se vio en desventaja muy pronto, pues al minuto 22, el español Marc Cucucrella fue expulsado, por lo que Chelsea debió remara a contracorriente y mantuvo su arco en cero al menos hasta pasados los 50 minutos de juego, tras el gol de Raúl Jiménez al 55’.

Fue el quinto gol de Raúl Jiménez en la actual temporada de la Premier League, el sexto si se le cuenta uno de la Copa de la Liga de Inglaterra. Fue el tercer gol del mexicano como local, el cuarto con el tanto copero ante Bristol City.

No obstante, Chelsea alcanzó a empatar el encuentro con gol de Liam Delap al 72' tras un error defensivo en un tiro de esquina por el costado de la derecha y que permitió a los Blues acercarse a competiciones euopeas.

Fulham volvió a retomar la ventaja sobre el 81' tras el gol de Harry Wilson, quien sacó un trallazo a ras de pasto en un disparo que incluso pasó por entre las piernas de un defensor para el 2-1 definitivo.

Estos son los goles de Raúl Jiménez en la actual temporada con Fulham rumbo al Mundial 2026:

