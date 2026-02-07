Raúl Jiménez Fulham vs. Everton con Raúl Jiménez EN VIVO: ¡Gol del Fulham! ¡Parecía gol de Raúl Jiménez! Sigue todas las incidencias del partido de Raúl Jiménez con el Fulham dentro de la Premier League.

Video Raúl Jiménez llega a 200 goles y hace historia desde los 12 pasos en la Premier

Raúl Jiménez, jugador mexicano del Fulham, es titular con su equipo ante el Everton dentro de la Premier League este sábado 7 de febrero.

El elemento mexicano vuelve a la actividad después de que tuvo una labor destacada ante el Manchester United, en donde anotó un gol.

Se trata ahora de un duelo parejo en donde el Fulham se medirá al conjunto de Liverpool que llega en séptimo lugar de la tabla hasta el momento.

ACCIONES DEL PARTIDO FULHAM VS. EVERTON CON RAÚL JIMÉNEZ

¡Inicia el partido! Everton con la pelota



00' Ya rueda el balón en Craven Cottage.

¡Gol del Fulham! ¡Parecía gol de Raúl Jiménez!