Fulham Liverpool elogia a Raúl Jiménez tras enfrentarlo en la Premier League Cody Gakpo destacó la calidad del delantero mexicano del Fulham tras su asistencia de ensueño.

Video Guiño del Liverpool a Raúl Jiménez tras su asistencia de ensueño

Raúl Jiménez brilló este fin de semana en la Premier League con una asistencia de ensueño a Harry Wilson en el empate a dos goles entre Fulham y Liverpool en la Jornada 20.

El delantero mexicano vive un gran momento que no solo es reconocido por la afición mexicana o el Fulham, sino también por sus rivales.

Al término del partido, Cody Gakpo, delantero del Liverpool, elogió la calidad de Raúl Jiménez que suma dos goles y una asistencia en sus últimos cuatro partidos con el Fulham.

“Es muy peligroso, creo que es muy fuerte en el aire, también cuando juega el balón puede retenerlo bien para el equipo, con cambios de juego y es muy bueno frente a la portería.

“Creo que todos en la liga saben el gran delantero que es y lo demuestra una y otra vez”, declaró Gakpo sobre el mexicano en entrevista con TNT Sports.

Con 34 años, Raúl Jiménez cerró el 2025 siendo el centro delantero titular del Fulham y suma cinco goles y tres asistencias en 23 encuentros de la temporada.

Tras la lesión de tobillo de Santiago Gimenez en Milan, el Lobo de Tepeji también se perfila a ser el ‘9’ titular de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Raúl Jiménez tiene una cuenta pendiente con el Tri, pues pese a disputar seis partidos en Copas del Mundo (Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022), aún no ha podido hacerlo de titular ni mucho menos anotar gol.