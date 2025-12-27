Mexicanos en el Exterior Raúl Jiménez cierra 2025 con gol y triunfo del Fulham ante su 'ex' Cierre brutal de año para el delantero mexicano en el máximo circuito del futbol británico.

Video ¡Raúl Jiménez acaba 2025 rompiéndole el corazón a su ex!

Raúl Jiménez, delantero mexicano del Fulham, cerró el año con gol y triunfo de su equipo ante el West Ham en lo que fue el último juego de los 'Cotaggers' en 2025.

Un remate de cabeza picado a los 85' fue suficiente para que Raúl Jiménez anotara y se cubriera de gloria para firmar el 1-0 final a domicilio y, de esta forma, su escuadra terminara su participación en el año con tres puntos muy valiosos.

Por el contrario, quien padece todo esto es nada más y nada menos que Nuno Espirito Santo, el director técnico portugués que actualmente dirige al West Ham.

Espirito Santo es exentrenador de Raúl Jiménez en el Wolverhampton, equipo que definió su carrera dentro de la Premier League y con el que compartió tanto momentos sublimes como otros no tan gratos.

Se trató del cuarto gol de Raúl Jiménez dentro de la presente campaña de la Premier League, además de que el mexicano jugó todo el partido celebrado en Londres.