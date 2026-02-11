Mexicanos en el Exterior Manchester City vs. Fulham EN VIVO: goles, resumen, resultado del partido de la Premier League El delantero mexicano se fue en blanco en la derrota en casa del Manchester City dentro de la Premier League y con Erling Haaland presente en el marcador.



¿Anotó o no? La polémica jugada de Raúl Jiménez



Manchester City goleó a Fulham en partido correspondiente a la Jornada 26 de la Premier League 2025-2026 en el que el delantero mexicano Raúl Jiménez fue anulado por lo que debió irse sin gol de por medio luego de jugar 60 minutos como titular.

Raúl Jiménez se quedó en seis goles esta temporada con los Cottages y con tres asistencias dentro de la Premier League, tiene otro gol pero en la Copa de la Liga de Inglaterra. Fue el segundo juego consecutivo como visitante en Manchester, el otro fue ante el United, al que sí le hizo gol pese a la derrota.

Antoine Semenyo abrió la cuenta al minuto 24; seis minutos después aumentó cuota Nico O’Reilly a pase de Semenyo y Erling Haaland cerró la cuenta con el 3-0 en el 39’ a pase de Phil Foden y que junto con anotaciones con Noruega, con la que jugará el Mundial 2026, llegó a 42 goles esta campaña.

En la Premier League, Erling Haaland tiene 22 anotaciones, es líder de goleo individual e incluso tiene él solo más goles que todo el equipo de Wolverhampton esta temporada, último en la clasificación de la Premier League y que parece sentenciado al descenso.

Con el triunfo y goleada, Manchester City llegó a 53 puntos y es segundo de la clasificación, a tres unidades del líder Arsenal; el siguiente juego en la liga es ante Newcastle el próximo 21 de febrero.