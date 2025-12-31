    Julián Quiñónes

    Julián Quiñones cierra el año con gol y asistencia de fantasía en la Liga de Arabia

    El delantero mexicano ayudó a la victoria del Al Qadisiya 3-2 sobre el Al-Shabab.

    Video El gol y la asistencia de fantasía con las que Julián Quiñones cierra el año

    Julián Quiñones retomó su paso goleador en la Liga de Arabia Saudita y la tarde de este miércoles anotó un gol y dio una asistencia de fantasía para que el l Al Qadisiya venciera 3-2 al Al-Shabab.

    Y es que el atacante mexicano no anotaba con su equipo en la liga desde hace un par de meses, en los que atravesó alguna lesión, y cerró el año de buena manera.

    Primero en el partido dio una asistencia de fantasia, un pase de primera intención en el medio campo, para el gol de Mateo Retegui a los 12 minutos del partido.

    Para luego anotar vía penal el 2-0 a los 31 minutos del encuentro. Quiñones cobró a su derecha y engañó al arquero rival, que se tiró al otro lado, para marcar el tanto.

    Un poco más tarde, a los 41, Nahitan Nandez puso el 0-3 para en lo que parecía una victoria cantada para su causa.

    Sin embargo, el conjunto local reaccionó en la segunda mitad y a los 61, Josh Browhill, y a los 90+2, Yannick Carrasco de penal, los acercaron en el marcador.

    Con este resultado, el Al Qadisiya llegó a 21 puntos tras 11 partidos y se colocó en el quinto sitio de la competencia, mientras su rival se quedó con ocho unidades en el sitio 15 del torneo.

    Video ¡Quiñones se luce con GOLAZO en la Copa del Rey saudí!
