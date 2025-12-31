Julián Quiñones cierra el año con gol y asistencia de fantasía en la Liga de Arabia
El delantero mexicano ayudó a la victoria del Al Qadisiya 3-2 sobre el Al-Shabab.
Julián Quiñones retomó su paso goleador en la Liga de Arabia Saudita y la tarde de este miércoles anotó un gol y dio una asistencia de fantasía para que el l Al Qadisiya venciera 3-2 al Al-Shabab.
Y es que el atacante mexicano no anotaba con su equipo en la liga desde hace un par de meses, en los que atravesó alguna lesión, y cerró el año de buena manera.
Primero en el partido dio una asistencia de fantasia, un pase de primera intención en el medio campo, para el gol de Mateo Retegui a los 12 minutos del partido.
Para luego anotar vía penal el 2-0 a los 31 minutos del encuentro. Quiñones cobró a su derecha y engañó al arquero rival, que se tiró al otro lado, para marcar el tanto.
Un poco más tarde, a los 41, Nahitan Nandez puso el 0-3 para en lo que parecía una victoria cantada para su causa.
Sin embargo, el conjunto local reaccionó en la segunda mitad y a los 61, Josh Browhill, y a los 90+2, Yannick Carrasco de penal, los acercaron en el marcador.
Con este resultado, el Al Qadisiya llegó a 21 puntos tras 11 partidos y se colocó en el quinto sitio de la competencia, mientras su rival se quedó con ocho unidades en el sitio 15 del torneo.