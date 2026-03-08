FA Cup Raúl Jiménez entra escasos minutos en eliminación del Fulham en FA Cup El mexicano entró al final en el partido ante Southampton por la Quinta Ronda y su equipo fue eliminado.

Video Raúl Jiménez es eliminado de la FA Cup con polémico gol anulado

Raúl Jiménez está en plática para renovar con el Fulham, que este domingo fue eliminado de la FA Cup por el Southampton al perder 1-0 en casa el conjunto de la Premier League.

El técnico Marco Silva había guardado al mexicano durante todo el partido que el marcador se mantuvo 0-0, hasta el tanto de los visitantes en el tiempo de compensación.

RAÚL JIMÉNEZ SUFRE EN CANCHA ELIMINACIÓN DEL FULHAM



Raúl fue metido al juego al minuto 92, justo después del gol de penal de Ross Stewart y estuvo hasta el silbatazo final, aproximadamente seis minutos.

La intención del entrenador del Fulham era usarlo en los tiempos extras al tener el partido igualado, pero todo cambió al final. Eso sumado al gol insólito que le quitaron al Fulham en el primer tiempo.

Esto fue al minuto 19, cuando el portero del Southampton, Daniel Peretz, despejó de meta y le pegó a su compañero por errror, por tanto el balón quedó vivo y Rodrigo Muniz lo empujó a meta.

El árbitro central señaló que el esférico seguía en movimiento en el saque del guardameta, pero en las imágenes se aprecia que no era así, por lo que se generó polémica por el gol anulado al Fulham.