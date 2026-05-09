Fulham vs. Bournemouth ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido de la Premier League
El cuadro del mexicano Raúl Jiménez recibe a The Cherries en busca de mejorar su posición en la clasificación general.
Video ¡Bukayo Saka le rompió la cintura a Raúl Jiménez!
El Fulham recibe al Bournemouth en la Jornada 36 de la Premier League de Inglaterra, este partido se disputará en la cancha de los Cottagers ante su público.
El delantero mexicano Raúl Jiménez iniciará el cotejo como suplente, esperando sumar más minutos con el conjunto de los Cottagers en Inglaterra.