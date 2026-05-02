    Mexicanos en el Exterior

    Santi Gimenez recibe épico elogio de Arne Slot: "El mejor jugador que he entrenado"

    El director técnico del Liverpool sorprende al decir esto del elemento mexicano que actualmente está en el Milan.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video "Santiago Gimenez es el mejor jugador que he entrenado": la épica confesión de Slot

    Arne Slot, director técnico del Liverpool, sorprendió al dejar un elogio épico a Santiago Gimenez, jugador mexicano que actualmente milita en el Milan de la Serie A de Italia.

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    En entrevista para TNT Sports, Slot habló del 'Bebote' al ser cuestionado respecto a cuál era el mejor jugador que ha dirigido.

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    En tono jocoso, el timonel neerlandés preguntó si era un medio mexicano el que lo estaba entrevistando, cuando lo confirmó, no dudó en bromear: "Eres de México ¿verdad? Santiago Gimenez es el mejor jugador que he entrenado nunca", dijo.

    Después, al momento de rectificar, Slot señaló que Santiago Gimenez es un jugador "increíble" que le ayudó a ganar el título de la Eredivisie cuando ambos coincidieron en el Feyenoord.

    "No, no es cierto, no lo diría así, Santiago Gimenez es un jugador increíble, me ayudó a encontrar el camino cuando yo estaba alí para ganar la liga, pero no sería justo para algunos jugadores con los que he trabajado en los últimos dos años para decir que era el mejor, pero el mejor jugador mexicano con el que he trabajado es definitivamente Santiago Gimenez", concluyó.

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